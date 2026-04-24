Ketten nem vállalták a Richter igazgatóságának tagsági jelölését
Ketten nem vállalták a Richter igazgatóságának tagsági jelölését

A Richter tájékoztatja a befektetőket, hogy Németh Lászlóné és Szepesi Balázs nem vállalták az igazgatósági tagságra történő jelölésüket - írja tőzsdei közzétételében a gyógyszergyártó.

A jelöltséggel összefüggő változás az Igazgatóság működését és jogszerű eljárását nem érinti

- írja a társaság.

Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője, Németh Lászlóné pedig korábbi nemzeti fejlesztési miniszter, majd a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnöke.

