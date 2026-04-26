Teszten az Xpeng G9 - Ki vesz ezek után német prémiumot?

Kína mindent letarol, a nyugati gyártók elestek, game over. Elég népszerű vélemény ez, aminek azért van alapja, kellett hozzá a nyugatiak elkényelmesedése, ütemtévesztése és bénázása, meg az is, hogy a kínaiak részben nyugati cégekkel közös vállalatokkal nagyon megtanultak autót gyártani. Most meg ott tartunk, hogy már tőlük lehet tanulni. Nyugati életjelek azért még vannak, ilyen a Debrecenben készülő BMW iX3 is, amit nemrég teszteltünk. Most választottunk mellé egy árban nagyon hasonló, 30 milliós kínait, az Xpeng G9-et, hogy megnézzük, miben tudnak és adnak többet, mint a BMW. Tanulságos összehasonlítás a kínai-nyugati autóipari versenyről.

Európa vs. Kína

Nemrég nálunk járt tesztelésen a debreceni BMW, az iX3, ami sok szempontból világszínvonal. Már a marbellai bemutató után is azt írtam, hogy az autó önmagában egy fantasztikus termék, tényleg jó autó, de azért ne felejtsük el azt, hogy vannak nagyon komoly versenytársak, és főleg Kínában fog majd megizzadni a BMW, ott dől el, hogy mennyire jó autó valójában az iX3. A kínai verseny öldöklő, hétről hétre jönnek ki újabb és újabb elektromos modellek, egyre nagyobb hatótávval, egyre gyorsabb töltéssel, és közben azért ne felejtsük el, hogy a kínaiak nagyon megtanultak autót gyártani. Sok esetben már olyan belteret csinálnak, olyan összeszerelési minőséggel, olyan műszaki tartalommal, ami legalább egy szinten van a nyugati gyártókkal, de sok esetben már veri is azokat. Ezért gondoltuk azt, hogy mi lenne, hogyha az iX3 mellé odatennénk egy kínai autót, ami kb. annyiba kerül. Az iX3-as BMW ára közel 30 millió forint, ezért választottunk hozzá egy 30 millió forintos kínai autót, az XPeng G9-et, annak is a csúcsváltozatát.

Csomagolás

Nézzük először a külsőt! Az X3-as BMW-vel az egyik legnagyobb bajom az volt, hogy valójában nem szép, legjobb esetben is inkább azt mondanám, hogy megosztó. Egyébként idővel meg lehet szokni, de nagyon sokaknak tényleg nem tetszik az autó külseje. Pedig hát részben a csomagolás adja el a terméket. Ezzel szemben az Xpeng G9 gyakorlatilag mindenkinek tetszett, akinek megmutattam, az az egyik titka, hogy alapvetően nincsen elrontva, nincsenek túltolt kerékjárati ívek, nincsenek nagy törések az oldalsó lemezeken, furcsa formák, arányok. Hozza azokat a csíklámpákat elől és hátul is, amik most nagyon népszerűek, az autó formája vagány, nincsenek rajta olyan élek, ívek, amik elrontanák az összképet. Gyakorlatilag egy nagy SUV formából ezt lehet kihozni.

Nekem alapvetően nem szoktak tetszeni azok az autók, ahol két sorban is vannak első fényszórók. Itt viszont annyira hangsúlyosak a csíklámpák fölül, és annyira eltűnnek, főleg a fekete színű kasznin az alsó fényszórók, hogy nem zavaró az összkép.

Sportos nyúlánk a forma, annak ellenére, hogy magas az autó, próbálták úgy lapítani, hogy ne legyen felfújt érzésű.

Sokat dob az összképen a 21 colos felni, jól áll ennek a nagy autónak. a fekete felnik mögött feltűnő narancssárga féknyergek pedig még sportosabbá teszik az egészet. Szóval összességében tök jól sikerült a külső.

A G9 4,89 méter hosszú, 1,67 méter magas, a tengelytáv 3 méter, a súlya 2,42 tonna, az iX3-hoz képest 11 centivel hosszabb, 3 centivel magasabb, a tengelytávja 10 centivel hosszabb, a súlya pedig 60 kilóval több.

Beltér

Mostanra gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy az autó beltere az, amiben a kínaiak igazán jók, talán világbajnokok is lettek. Nem recseg, nem ropog semmi, az összeszerelés minősége első osztályú, de ami legalább ennyire fontos, hogy olyan anyagminőséggel dolgoznak, ami tényleg a legmagasabb prémium szint. Nappa bőr ülések, a tetőkárpit alcantara, a tárolórekeszekben plüss felületek, a kesztyűtartóban is. Gyakorlatilag akármihez nyúl hozzá az ember, mindenütt fantasztikus minőségű anyagokat talál.

A műszerfal olyan puha bőrrel van beborítva, amit nyugati gyártóknál most már nagyon ritkán lehet találni, vagy csak sokkal-sokkal drágábban. Nincsenek felesleges zongoralak felületek, ahol fémet találunk, az mindenütt nagyon szépen megmunkált, a bőrök kifogástalanok, puha, esztétikus, jó tapintású, első osztályú minden. Ebben egyébként a G9 az iX3-at is simán veri, a BMW-ben jó minőségű anyagok voltak, de azért ebben a kínaiban egy vagy két kategóriával még jobbak az anyagok.

A BMW-ben csak egy, itt két (50 W-os!) vezeték nélküli gyorstöltő van a mobilokhoz, ráadásul hűthetők, töltés közben kevésbé melegszik fel a telefonunk, Kína itt is többet ad.

Ülések helyett gyakorlatilag itt már inkább fotelek vannak. Teljesen természetes, hogy ebben az árkategóriában az elöl és a hátul ülők is kapnak ülésfűtést, szellőztetést és masszázst is, ja, és van pozíciómemória és üdvözlő üzemmód is mind a négy ülésen, elől ez azt jelenti, hogy a kormányt felemeli az ülést pedig hátra húzza az autó minden leállásnál, hogy könnyebb legyen ki- és beszállni.

A masszázs egyébként rendkívül jól működik, tényleg erős, hosszabb utakon jól jön, vagy akár elektromos töltésre várakozás közben. Nájsz fícsör: a középső kartámasz mindkét irányból nyitható.

Természetesen a hátsó üléseket is lehet motorosan állítani, a kínaiaknál 30 millióban már ez is benne van.

Már alap változatban is hatalmas panoráma tetőablakot kapunk, amiben brutál jól működik a napellenző és hőszigetelő réteg, még nagy melegben is alig melegszik fel az utastér.

Vezetési élmény

A G9-nél vezetési élmény klasszikus értelemben nem nagyon van, és ez nagy különbség az iX3-as BMW és a G9 között. Gyakorlatilag egy teljesen más filozófiát kapunk. Miközben a BMW-t kifejezetten élvezetes vezetni, fantasztikus a futóműve, a kormányzása, az egész autó úgy van kitalálva, hogy jó érzés legyen csapatni vele, a G9 inkább a puha gördülésre, a krúzolásra, a csöndes megnyugtató autózásra van kitalálva. Persze megy ez is, mint a barom, ez még a BMW-nél is jobban gyorsul, a 469 lóerős iX3 4,9, az 575 lóerős G9 4,2 alatt van százon, tényleg elképesztően gyorsul, de nagyon nem a kanyarvadászatra van kitalálva. Valójában már akkor szembesülünk ezzel, amikor beülünk az autóba és meglátjuk a kormányt. Miközben a BMW kormánya nagyon furcsa formájú, de alapvetően egy nagyon sportos vezetésre van kitalálva, és tényleg jó a fogása, a G9-nek a kormánya majdnem karika alakú, nagyon jó anyagokkal van bevonva, jó a tapintása, de nem csábít arra, hogy vadul vezessük az autót.

A G9 ~30 millió forintért légrugókat ad (intelligens kétkamrás légrugó + elektromágneses állítható lengéscsillapító), ami első hallásra egyébként azt vetíti előre, hogy ez az autó aztán tényleg mindent kisimít, a valóságban viszont vegyesek a tapasztalatok. Tízből nyolcszor az történik, hogy tényleg kisimul az út, azok a kátyúk, amiket már jól ismersz és tudod, hogy az autó hogyan fog beledöccenni, na az itt nem történik meg, nagyon ügyesen kimozogja ezeket. Tízből kétszer viszont olyan dolgok történnek az autó alatt, amik kiszámíthatatlanná teszik a mozgását, nagy galibát ezek nem okoznak, csak éppen nem azt a visszajelzést kapod, mint amit vársz vagy szeretnél. Közben a kormányzás az annyira steril, hogy tényleg semmilyen összefüggés nincsen a között, ami az úton történik, meg amit a kezeddel érzékelsz.

A G9-nél az élményt inkább a csendes suhanás adja. Már az iX3 is nagyon csendes autó volt, de a G9 még erre is rátesz egy lapáttal. Az összes ablak keret nélküli, ennek ellenére szélzaj gyakorlatilag nincsen, a kerekek felől is nagyon kevés zaj jön vissza, autópálya tempónál sincs semmi zavaró hang. Összességében tényleg egy rendkívül csendes autó a G9, a szigetelésnél a mérnökök első osztályú munkát végeztek.

De, ha már csend: az elektromos autóknál az EU-s AVAS-szabályozás miatt kötelező, hogy alacsony sebességnél valamilyen mesterséges menethangot adjanak ki, hogy a gyalogosok is észrevegyék őket. Ez alapvetően egy külső hang, ami 0-20 km/h között működik, és a jármű mozgását követi. A gyártók viszont sokszor nem állnak meg itt, és az utastérbe is tesznek egy visszajelzést, hogy a vezetés ne legyen teljesen néma. Sajnos a G9-ben is ez történik, nemcsak kívül hallatszik a hang, hanem bent is van egy halk, surrogó jellegű hang, ami szerintem nagyon zavaró. A legrosszabb az, hogy nem lehet kikapcsolni vagy lehalkítani! Három különböző hang közül lehet választani, szerintem a rossz, a rosszabb meg a legrosszabb közül. Ha bárki olvassa ezt a cikket az Xpeng központjában: kérem, szüntessék meg ezt a hangot!

A futóműnél még érdemes elmondani, hogy fölfelé és lefelé is 5-5 centiméterrel állítható az autó magassága. Ez különösen jól jön mondjuk terepen, de olyan szolgáltatásokat is tud vele nyújtani az autó, mint hogy ha a csomagtérbe szeretnénk pakolni, akkor az autó automatikusan leereszti a hátulját, hogy a cuccokat még könnyebben be tudjuk tenni.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a vezetési élményhez az is hozzátartozik, hogy tudjuk, hogy éppen mennyivel megyünk. Hogy honnan tudjuk ezt leolvasni? Hát az iX3-as BMW-ben a lehető legjobb eszközöket kapjuk erre, a Panoramic Vision a szélvédő alá beépített információs sáv szerintem egyszerűen verhetetlen, kötelezővé tenném minden autóban, nem is nagyon kell levenni az útról a szemünket, minden fontos információ ott van előttünk. Ráadásul az iX3-ban még head-up display is van, ami meg olyan, mintha az útra vetítené ki az információkat. Gyakorlatilag ez a kombo világbajnok. Ezzel szemben a G9-ben egy kis kijelző a kormány mögött az egyetlen kapaszkodónk ebben az egészben. De mivel a kijelző rendkívül kicsi és nem a kormánnyal együtt mozog, ezért én például nem találtam olyan ülés- és kormánypozíciót, amiben a kijelzőn le tudtam volna olvasni azt, hogy mennyivel megyek. Rendkívül kellemetlen. Gyakorlatilag a középső kijelzőre kitett Waze-en olvastam le a sebességet, ami hát azért nem optimális, head-up display pedig nem volt az autóban.

Önvezetés

A G9 ebben is jóval többet ad, de nem mindenhol, nálunk Európában például pont nem. A friss modell az XPILOT legfrissebb generációja, ami papíron már közel áll a magas szintű autonómiához, de a mindennapi használatban továbbra is egy fejlett vezetéstámogató rendszer, nem teljes önvezetés. A korábbi verziók még lidarokat használtak, két lézerszenzorral, de az újabb irány már inkább kamera- és radaralapú. A jelenlegi konfiguráció 11 kamerára és 3 darab 4D milliméterhullámú radarra épül, utóbbiak már nemcsak a távolságot és a sebességet, hanem a tárgyak magasságát is érzékelik. Ehhez jön egy kifejezetten erős számítási kapacitás saját fejlesztésű AI hardverrel, ami 2000 TOPS körüli számítási kapacitást tud. Ez az a szint, ami már lehetővé teszi a nagyon komplex forgalmi helyzetek valós idejű feldolgozását.

A rendszer Kínában már elég menő dolgokat tud. Autópályán a megszokott funkciók működnek, tempomat, sávtartás, önálló sávváltás, előzés, lehajtók kezelése. A nagy dobás viszont a városi vezetés, ahol a rendszer már képes lámpákat értelmezni, kereszteződéseken áthaladni, kezelni a gyalogosokat és a robogókat, vagyis egy kifejezetten komplex, sűrű városi forgalomban is működni. Bizonyos kínai városokban ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az autó képes A-ból B-be eljutni minimális emberi beavatkozással, ami már nagyon közel van ahhoz az élményhez, amit laikusként önvezetésnek hívnánk.

Európában viszont teljesen más a helyzet. A hardver ugyanaz, de a szoftver erősen vissza van fogva a szabályozás miatt. Itt jelenleg a klasszikus vezetéstámogató funkciók érhetők el, adaptív tempomat, sávtartás, autópályás asszisztens, sávváltás. Városi önvezetésről szó sincs, és az autó messze nem használja ki azt a tudást, amit egyébként a rendszer tudna.

Infotainment

A telefont villámgyorsan össze lehet párosítani az autóval, a kijelzők képe szép, tűéles, a legtöbb alkalmazás rendkívül gyorsan mozog, a térkép is. Talán nem olyan gyors a rendszer, mint a BMW-ben, de abszolút jól működik. Ami viszont elképesztően zavaró, az az, hogy gyakorlatilag mindent a központi kijelzőről tudunk irányítani. Ez ugye egy koncepció, nagyjából a teslás megoldás, ami azért megszokást igényel, ha egyáltalán meg lehet szokni. Az teljesen alap, hogy a klímát csak a kijelzőről tudjuk irányítani, fizikai gombok ahhoz nincsenek, de azért mondok mondjuk két olyan helyzetet, amiben nagyon frusztráló az, hogy a kijelzőt kell használnunk. Az egyik ilyen a kormány a beállítása. Manuálisan vagy a kormányoszlopról motorosan ezt nem tudjuk megoldani, csak a kijelzőn keresztül. Egy almenü almenüjébe kell bemennünk, hogy a kormányon lévő két tekerőt arra tudjuk használni, hogy a kormányt ki-be és föl-le tudjuk állítani. Persze, hogy ha már egyszer megtaláltuk az ideális kormánybeállítást és ezt elmentjük, akkor az autó megjegyzi, de ha valaki más ül be az autóba, és be akarja magának állítani a kormányt, akkor azt csak a kijelzőről tudja megtenni. Egy másik, teljesen életszerű helyzet, hogy ha az utasülésen ülő mondjuk lejjebb akarja venni a hangot, mert szeretne beszélgetni zenehallgatás után, akkor ezt ő csak úgy tudja megtenni, hogyha az előtte lévő kijelzőn bemegy egy menübe, és ott lejjebb veszi a hangot. Vagy megkéri a vezetőt, aki viszont a kormányról is meg tudja ezt tenni. A középkonzolon ugyanis ilyen tekerentyű egyáltalán nincsen. De számtalan más példát is lehetne még mondani, nagyon-nagyon megszokást igénylő az, hogy minden beállítás kijelzőről irányítható.

A 20 hangszórós Dynaudio hifi (nekem a több helyen is kiírt, nagy, nem a legszebb kaligráfiájú Dynaudio felirat már sok) gyönyörűen szól, külön jó fícsör, hogy a két kis csipogó a szélvédő két szélén indításkor motorosan emelkedik ki a szélvédő síkjából.

Töltés, hatótáv

A hatótávban az iX3 most világszínvonal, a G9 pedig csak nagyon jó, előbbi közel 800, utóbbi 540 kilométert tud a WLTP szerint. Azért ez nagy különbség, ami a valóságban is érzékelhető. A különbséget részben az adja, hogy az iX3 (nettó 109 kWh) akksija nagyobb, mint a G9-é (nettó 92 kWh), de az is igaz, hogy a G9 kasznija és súlya is jóval nagyobb. A teszt alatt a fogyasztás is magasabb lett, mint a BMW-vel, kb. 5 százalékkal, de ami feltűnt, hogy ha nagy gázadásokkal és nagy sebességgel hajtja az ember, akkor a G9 sokkal gyorsabban veszít a hatótávjából, mint az iX3. 130 tempomattal azért így is kiautózható belőle 350+ kilométer, de ha a realitásokhoz közelebbi módszerrel megyünk, vagyis 10 százalék alá nem merítjük, és 80 fölé nem töltjük, akkor ez mindjárt csak 250+ kilométer. Vegyes használatban nálam 25 kWh-t fogyasztott, egy ekkora méretű autónál ez a realitás.

A G9 töltése viszont brutális. A BMW nagy büszkén jelentette be, hogy 400 kW-tal is lehet tölteni az autóját, ehhez képest a G9 525 kWh-val tölthető, DC töltőn 10-ről 80 százalékra 12 perc alatt. Szóval ez az, ami elméletben már működik, a gyakorlatban viszont gratulálok annak, aki rendszeresen tud 500 kW-tal tölteni, nem sok ilyen töltő van jelenleg használatban Európában. A mindennapokban az iX3 és a G9 töltése között nincs érdemi különbség, mindkettő nagyon gyors, de a lehetőség adott, hogy akár 500 fölött töltsünk az Xpenggel.

Mit kapsz 30+ millió forintért?

Régebben a nyugati autógyártók mindig arra voltak büszkék, hogy hányféle konfigurációs lehetőség van, hogy egy-egy autót hányféle különböző változatban tudnak előállítani. Ez a komplexitás nyilvánvalóan nem tesz jót a marzsoknak, és az egész iparág abba az irányba megy, hogy egyre kevesebb változatot nyújtanak a gyártók. A kínaiak ezt csúcsra járatják. Az XPeng G9-ből összesen három különböző változatot lehet rendelni, standard range, long range és a csúcsváltozat, a performance, ami nálunk is járt. Az alapváltozat 24,2 millió forintba kerül, már ott is egy 346 lóerős, minden földi jóval felszerelt autót kapunk, a performance változat viszont egyértelműen a csúcsmodell, nem csak hátsó kerekes, hanem összkerék meghajtása van, 575 lóerő, és itt már nem 20-as, hanem 21 colos a felni, ez kapja meg a két kamrás légrugót, az elektromágneses állítható lengéscsillapítókat, 29,8 millió forintért. Ehhez lehet még extrákat választani, 1,6 millió forintért kérhetjük a nappabőr kárpitot, a masszázs funkciókat az ülésekbe, a húsz hangszórós hifit, a hangszórókat a vezetőülésbe, és az általunk tesztelt modellhez félmillióért a Black Edition csomagot is, ahol gyakorlatilag minden fekete, kivéve a féknyergeket, amik narancssárgák.

Mi a performance modellt teszteltük, mert árban nagyon hasonló volt az iX3 50 xDrive-hoz, de ha nekem kellene elköltenem a pénzt G9-re, akkor nem azt venném. A standard range 24,2 millióért nagyon jó választás, sok autó jó áron, már abban is benne van minden, ami fontos, de a sweet spot a 25,7 milliós long range, a teljesen felesleges 575 lóerő helyett bőven elég a 346, és a hatótáv is ott a legmagasabb, 585 kilométer kevesebb.

A kínaiak többet adnak

Néhány éve még volt egy olyan várakozás, hogy a kínai autógyártók majd úgy tarolják le a világpiacot, hogy rendkívül olcsó autókkal törnek be. Ez egyáltalán nem így történt. A kínaiak időközben megtanultak nemcsak teljesen vállalható, hanem világszínvonalú autókat gyártani, ennek viszont megvan az ára, abszolút értelemben olcsón nem tudják őket adni, a kínai filozófia az, hogy ár-érték arányban adnak sokat. Akkor lássuk, hogy mivel ad többet kb. ugyanannyi pénzért az Xpeng, mint a BMW!

A G9 összességében egy nagyobb autó, hosszabb, szélesebb, magasabb, nagyobb a súlya, valamivel nagyobb hely van a bent ülőknek is, és nagyobb a csomagtartója is, vagyis összességében több autót kapunk a pénzünkért.

Az Xpeng légrugókat ad ezért a pénzért, vagyis papíron egy sokkal kifinomultabb futóművet (változtatható hasmagasságot, csomagtérnyitásnál leereszkedő hátsó részt), ami a valóságban nem mindig működik jobban, mint a jóval egyszerűbb BMW futómű, de azért itt is látszik, hogy a kínaiak olyan dolgokat pakolnak bele az autóikba, amik a németeknél, a nyugati autógyártóknál csak jóval drágábban érhetők el.

A G9-ben természetesen van soft close, vagyis motor húzza be az ajtókat, nem úgy, mint a BMW-ben.

Több kijelzőt is kapunk a kínai modellben, nemcsak a középen, hanem az utas előtt is van egy kijelző, a kínaiak itt is többet adnak.

Az Xpengnél is van virtuális asszisztens, mint a BMW-nél, csak itt négyzónás, a rendszer tudja, hogy mikor ki beszél hozzá.

A G9 beltere érzhetően jobb minőségű anyagokból készült, mint a BMW-é, jobb az anyaghasználat, az anyagok tapintása, minősége.

Az Xpeng gyorsabban is tölthető, mint a BMW, vagyis az elméleti lehetőség megvan arra, hogy ha nem is nagyobb az aksija, de sűrűbb megállásokkal gyorsan újra tudjuk tölteni az autónkat.

Záró gondolatok

Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy ha a kínai gyártók megtanulnak normális futóművet csinálni, akkor az lesz a game over a nyugati cégeknek, de ennél azért összetettebb a helyzet. Vezetési élményt a kínai autók többsége egyáltalán nem ad, mert nem is ez a koncepciójuk lényege, a kínai fogyasztók egyébként is sokkal jobban szeretik a puha futóművű, könnyen tekerhető kormányú autókat, de ha ezt meglépik a kínai gyártók, és vezetési élményben is adnak olyat, mint amit a nyugatiak, akkor aztán tényleg nem sok olyan terület marad, amiben még van lemaradásuk.

Bár az összeszerelés minőségével a kínai autóknál már egyáltalán nincsen probléma, azért azt majd nézzük meg, hogy mennyire tartósak ezek az autók, ezt egyelőre még nem tudjuk.

Az is nagy kérdés, hogy milyen lesz majd az értékvesztése ezeknek az autóknak. Azt már látjuk, hogy a nyugati elektromos autók is rendkívül gyorsan veszítenek az értékükből, nem tudjuk kizárni, hogy ez a kínaiaknál még nagyobb ütemű lesz. Ezzel szorosan összefügg az is, hogy a kínai gyártók olyan fícsöröket pakolnak bele az autóikba, amik potenciális hibaforrások: ülésfűtés, szellőztetés, masszázs, soft close ajtók, légrugó, hűtő, motorosan kiemelkedő hangszórók, kamerák, radarok, számtalan olyan dolog, amik idővel simán elromolhatnak. Nem lennék egy második vagy egy harmadik tulajdonos helyében, akiknek majd ezeknek a kijavítására kell költeniük.

És még egy fontos kérdés, ami a nyugati piacokon dönthet a kínai eladásokról: kinek mennyire fontos a márkanév. Európában még mindig az a helyzet, hogyha valaki BMW-t vesz, akkor nem kell magyarázkodnia, de ha valamelyik kínai márkát választja, akkor mindig el kell magyaráznia, hogy mi az, miért vette, miért nem hagyományos márkától vásárolt. Ez egyre kevésbé lesz hátrány, főleg azért, mert a kínai márkák valójában egyre menőbbek, de azért most még inkább az a kérdés, amit a tesztelés alatt én is sokszor megkaptam: Xpeng? Az meg mi?

