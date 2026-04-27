Jön a 4iG közgyűlése, mutatjuk a napirendi pontokat
A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy 2026. május 28-án rendkívüli közgyűlést tart budapesti székhelyén. A napirendben többek között felügyelőbizottsági és vezető tisztségviselői személyi döntések, díjazási kérdések, valamint az igazgatóság felhatalmazása szerepel az alaptőke emelésére. Emellett a társaság alapszabályának módosításáról is határoznak.

2026. május 28-án 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a 4iG – közölte a társaság.

A közgyűlés helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

A társaság a napirendi pontokat is közölte, az alábbiak kerülnek majd terítékre:

  1. Döntés felügyelőbizottsági tag(ok) jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről és új felügyelőbizottsági tag(ok) megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról
  2. Döntés a vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról és a megbízatás(uk) időtartamáról
  3. Döntés vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról
  4. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelése tekintetében
  5. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

A közgyűlésen való részvételi szándékukat 2026. május hónap 21-ig kell jelezniük a részvényeseknek.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

