Megmozdultak a pénzek a választások után: itt a lista a legnépszerűbb lakossági állampapírokról

94,1 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 63,43 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 19,30 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 8,55 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,8 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 94 milliárdos értékesítési szint csaknem két hónapja nem látott aktivitást jelez: a választások közeledtével látványosan csillapodni kezdett a befektetők vásárlási kedve, a választásokat követően pedig az első héten enyhébb, a második héten már erősebb ugrást mutattak az adatok.
Az év eddigi időszakában összesen 1486 milliárd forintot (hetente átlagosan 87 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban az április közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 4353 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3175 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2074 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1296 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 646 milliárd forint;
- Babakötvény: 550milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 87 milliárd forint.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
