Mindenki azt hiszi, biztonságban van a pénze, de kiderült: nagy veszély fenyegeti a népszerű befektetéseket

A passzív befektetések népszerűsége egy olyan világrendben gyökerezett, amely a szabadkereskedelemre, a nemzetközi együttműködésre és a kiszámítható makrogazdasági környezetre épült. A szuperhatalmak közötti kereskedelmi feszültségek, a vámpolitikai fordulatok és az erősödő globális konfliktusok azonban alapjaiban rendítik meg ezt a stabilitást.
Ezt jól mutatja, hogy
az S&P 500 index egyetlen nap alatt 2,1 százalékot, mintegy 840 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített, miután Donald Trump elnök Grönland kapcsán vámokkal fenyegette meg az európai országokat.
A geopolitikai és makrogazdasági tényezők korábban másodlagosak voltak a piaci és vállalati fundamentumokhoz képest. Az infláció, a kamatkörnyezet és a kereskedelempolitika sokkal kiszámíthatóbb volt. Ennek köszönhetően a portfóliókat nyugodtan fel lehetett építeni passzív módon, a referenciaindexekhez igazítva. Ma viszont a kiszámíthatatlan geopolitikai sokkok és a váratlan politikai döntések meghatározó hozamtényezőkké váltak. A vámok stratégiai alkalmazása az ellátási láncok felborulásához, magasabb termelési költségekhez és jelentős piaci volatilitáshoz vezet. Ez pedig egyre inkább háttérbe szorítja a hagyományos vállalati fundamentumokat.
A helyzetet tovább súlyosbítja a nagy tőzsdeindexek növekvő koncentrációja.
Az úgynevezett "Csodálatos Hetes" (Magnificent Seven) – a hét legnagyobb technológiai óriásvállalat – ma már az S&P 500 index teljes piaci kapitalizációjának 34 százalékát adja.
Ez jelentős ugrás a 2016-os 12,5 százalékhoz képest. A befektetők így sokszor diverzifikáltnak hiszik a portfóliójukat, miközben valójában rendkívül kitettek néhány technológiai megacég teljesítményének. A mesterséges intelligencia (AI) láz által fűtött árfolyam-emelkedés, majd az azt követő korrekció éppen azt mutatta meg, hogy egy szűk szegmens milyen gyorsan magával ránthatja az egész piacot.
Ezek a technológiai óriásvállalatok ráadásul jellemzően ugyanazoknak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, illetve geopolitikai kockázatoknak vannak kitéve. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ágazati vagy technológiai sokk egyszerre érintheti a piac hatalmas szeletét. A csökkenő piaci diverzifikáció és a növekvő geopolitikai bizonytalanság együttesen éppen azt a biztonságot veszi el a passzív befektetőktől, amelyre a stratégiájuk eredetileg épült.
Az aktív diverzifikáció ma már nem pusztán több befektetési alap bevonását jelenti. Sokkal inkább a portfóliók tudatos, az ügyfél egyedi kitettségeihez, korlátaihoz és céljaihoz igazodó testreszabását igényli, folyamatos felügyelet mellett. A modern technológia mára lehetővé teszi ennek hatékony megvalósítását. Az automatizáció rengeteget segíthet a portfólió-összeállításban, a szisztematikus monitoringban, a fegyelmezett átsúlyozásban, valamint a makrotényezőkre épülő stressztesztek futtatásában.
A Hartford Funds kutatása szerint az aktív befektetési stratégiák az elmúlt 27 piaci korrekciós időszak közül 21 alkalommal felülteljesítették a passzív megoldásokat.
Az átlagosan 1,02 százalékpontos többlethozam pedig hosszú távon jelentős vagyongyarapodási különbséget eredményezhet az ügyfelek számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
