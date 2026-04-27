Új irányokba kacsingat az OpenAI: távolodnának a Microsofttól

A Microsoft és az OpenAI módosította együttműködésének feltételeit. A szoftvercég elveszíti kizárólagos hozzáférését az OpenAI technológiájához, miközben a ChatGPT fejlesztője szabadon kínálhatja termékeit a rivális felhőplatformokon is. Ez a lépés gyökeresen átalakítja a mesterséges intelligencia korszakának egyik legfontosabb üzleti szövetségét.

A hétfőn közösen bejelentett megállapodás értelmében a Microsoft továbbra is az OpenAI elsődleges felhőpartnere marad, és 2032-ig licenceli a startup szellemi tulajdonát. A korábbi exkluzív szerződés azonban alapjaiban változott meg.

A Microsoft a jövőben nem részesül az OpenAI saját platformján értékesített termékeinek bevételeiből.

Az OpenAI által 2030-ig fizetendő bevételmegosztást mostantól egy maximális összegben korlátozzák és ez a tétel már nem függ a startup technológiai mérföldköveitől, beleértve a mesterséges általános intelligencia (AGI) esetleges elérését sem.

Az átalakulás mögött az AI-fejlesztő vállalat egyre bonyolultabb rendszert alkotó vállalati együttműködései állnak.

Az OpenAI az elmúlt időszakban nyitni kezdett az Amazon és más felhőszolgáltatók felé is, az őt a kezdetek óta támogatóm, és legnagyobb befeketetőjének számító Microsoft mellett. A lépések célja, hogy több számítási kapacitást biztosítson magának, és megerősítse vállalati üzletágát az Anthropic-kal szembeni versenyben, ami különösen fontos egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt. A Financial Times még a múlt hónapban arról írt, hogy a Microsoft jogi lépéseket fontolgatott az Amazon és az OpenAI ellen. Ennek oka egy 50 milliárd dolláros felhőszolgáltatási megállapodás volt, amely sérthette az exkluzivitási kikötést.

Az új feltételek lehetővé teszik, hogy az OpenAI az Amazon felhőplatformján is futtassa szolgáltatásait, méghozzá a korábbi szerződés által megkövetelt technikai módosítások nélkül. Az Amazon kedden San Franciscóban tartott egy eseményt, amelyen az OpenAI vezetői is megjelentek egy közös bejelentés erejéig. Gil Luria, a D.A. Davidson elemzője szerint az új megállapodás elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az OpenAI sikeres legyen a vállalati piacon. Az AWS és a Google Cloud ügyfelei ugyanis eddig csak korlátozottan tudták integrálni az OpenAI termékeit.

A Microsoft az utóbbi hónapokban igyekezett csökkenteni az OpenAI-tól való függőségét. Ennek érdekében saját mesterségesintelligencia-modelleket fejleszt, és más cégek, köztük az Anthropic megoldásait is beépíti a termékeibe, például a vállalati 365 Copilotba. A Barclays elemzői szerint a változás a Microsoftnak is kedvez, mivel így nem kell egyedül finanszíroznia az OpenAI teljes adatközponti igényét. A felszabaduló tőkét így a Copilot és egyéb felhőkapacitások bővítésére fordíthatja. Az exkluzivitás megszűnése ráadásul segíthet a vállalatnak kivédeni az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Európában folyó versenyhatósági vizsgálatokat. Ezek a hatóságok ugyanis azt firtatják, hogy az OpenAI-jal kötött megállapodás tisztességtelen előnyt biztosít-e a Microsoftnak a felhő- és a vállalati MI-piacon.

Forrás: Reuters

