Végre eldőlt a nyugdíjpénzek sorsa: mégsem államosítják a megtakarításokat a latin-amerikai országban

Gabriel Oddone pénzügyminiszter a helyi Radiomundo 1170 rádiónak adott interjújában egyértelművé tette, hogy az egyéni nyugdíjszámlák védelme és azok magánpiaci kezelése változatlan marad. A tárcavezető hozzátette: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) múlt heti washingtoni ülésén a befektetők elsősorban a nyugdíjpénztárak jövőjéről érdeklődtek.

Az AFAP néven ismert magánnyugdíjpénztár-kezelők mintegy 1,7 millió ügyfél több mint 25 milliárd dollárnyi megtakarítását kezelik.

Ezek az alapok a belföldi tőkepiacokat is élénkítik, lehetővé téve a kormány számára, hogy csökkentse a devizahitelektől való függőségét.

A reform iránti igény egy 2024-es népszavazást követően vált hangsúlyossá. Ezen a voksoláson az állampolgárok elutasították a szakszervezetek által támogatott, a nyugdíjrendszer államosítását célzó javaslatot.

Yamandú Orsi elnök társadalombiztosítási bizottsága április 28-án nyújtja be hivatalos szakpolitikai javaslatait. Ezek az iránymutatások szolgálnak majd a készülő reformjogszabályok alapjául. A kormány álláspontja szerint az állami társadalombiztosítási intézetet (BPS) és a magánnyugdíjpénztárakat egyaránt magában foglaló vegyes modell a jövőben is fennmarad.

