Az életbiztosítók ellen fordultak a befektetők, messzire mutatnak a piaci spekulációk

A magánhitelezés kockázatai az utóbbi hónapokban egyre jobban foglalkoztatják a piacokat. Ide tartozik a nem banki szereplők, például a magántőke-alapok és a vagyonkezelők által nyújtott vállalati hitelezés. A portfóliókezelők eszközei között csődbe ment autóipari cégek adósságára bukkantak, egy brit jelzáloghitelező pedig csalás gyanújába keveredett. Daniel Loughney, a Mediolanum International Funds kötvényekért felelős vezetője szerint nem egyetlen botrány okozza az aggodalmat - írja a Reuters.
A fő problémát az eszközosztály strukturális sebezhetősége jelenti, mivel ez a terület jóval kevésbé szabályozott, mint a hagyományos bankrendszer.
Az AM Best adatai szerint az amerikai élet- és járadékbiztosítók magánhitel-állománya több mint duplájára emelkedett az elmúlt tíz év történelmileg alacsony kamatkörnyezetében. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a Moody's adataira hivatkozva azt közölte, hogy az amerikai életbiztosítók mérlegfőösszegének nagyjából 35 százaléka kötődik magánhitelekhez. Ezek az alternatív hitelkonstrukciók magasabb hozamot és hosszú távon stabil megtérülést kínálnak, és ez a tulajdonságuk kiválóan illeszkedik a biztosítótársaságok több évtizedes lejáratú kötelezettségeihez.
A fedezeti alapok (hedge fundok) is megérezték a lehetőséget a folyamatban. A Reuters számításai szerint
a tíz legnagyobb amerikai életbiztosító elleni short pozíciók értéke csaknem 3 milliárd dollárral nőtt egyetlen év alatt.
Ezzel párhuzamosan a shortolás céljából kölcsönvett részvények állománya több mint 130 százalékkal emelkedett. A Principal Financial Group esetében a short állomány 80 százalékot meghaladó mértékben ugrott meg, így márciusban már a forgalomban lévő részvények több mint 4 százalékát tette ki. A Brighthouse Financial elleni fogadások március 9-én rekordszintre értek, és meghaladták a rendelkezésre álló részvényállomány 13 százalékát.
A globális biztosítók elleni short pozíciók összértéke is több mint 60 százalékkal, 31 milliárd dollár fölé nőtt
az április 15-ig tartó egyéves időszakban. Az S&P 500 biztosítói alindexe idén csaknem 5 százalékot esett, miközben a szélesebb piac 4,7 százalékos pluszban áll. A Barclays elemzői szerint a piac egy "meglehetősen súlyos" kimenetelt áraz, például egy recessziós környezetet vagy a magánhitel-portfóliókon elszenvedett veszteségeket. Ugyanakkor hozzátették, hogy
ezek az aggodalmak túlzónak tűnnek.
A szakértők szerint a legtöbb biztosítónál inkább átláthatósági hiányosságokról, mintsem akut hitelkockázati problémákról van szó.
Tom Gober, az amerikai biztosítókat vizsgáló egykori felügyeleti szakértő a Kongresszus előtt is tanúskodott a témában. Számításai szerint a biztosítók mintegy 1540 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolítottak le átláthatatlan leányvállalatokon, úgynevezett captive biztosítókon keresztül. Gober úgy véli, hogy a közelmúltban elfogadott amerikai szabályozási változások nem lesznek elegendőek az átláthatóság hiányának orvoslására. Ez különösen az offshore eszközök esetében jelenthet továbbra is komoly problémát.
