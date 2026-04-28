Brutális rali várhat az aranyra – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!

Valami készül az arany piacán – és a legtöbben még nem figyelnek. Miközben a globális piacok alapjaiban rendeződnek át, az arany szokatlanul csendben kivár. Ez a fajta nyugalom azonban gyakran nagy mozgások előjele. Három forgatókönyv rajzolódik ki, és kettő közülük brutális emelkedést hozhat. A kérdés már nem az, hogy lesz-e elmozdulás – hanem az, hogy ki készül rá fel időben. Megmutatjuk, mi indíthatja be a mozgást, és mely eszközökkel lehet ezt a legjobban megjátszani.

Vihar utáni (és előtti) csend az aranynál

Aki 2025-ben aranyba vagy bármely más nemesfémbe fektetett, az nem igazán tudott mellényúlni, hiszen a geopolitikai konfliktusok hátán szárnyalva egyre feljebb és feljebb kerültek az árfolyamok. A rali 2026 elején is folytatódott, új történelmi csúcsra száguldott az arany és az ezüst is; aztán eljött a január vége, kirobbant az iráni háború, az aranyár bezuhant, és azóta csend van.

Csend van, azaz egyre szűkebb kilengések mentén oldalazik az arany, miközben körülötte minden fontos eszköz megmozdult: az amerikai tőzsde előbb beesett, aztán új csúcsokra emelkedett, a dollár nagyot ugrott, majd gyengülni kezdett az iráni háborút kísérő geopolitikai prémium kiárazódása miatt, az olaj pedig magas szinten ragadt. Ezek a mozgások elméletileg mind olyan irányba hatnak, amelyre az arany klasszikus módon emelkedéssel reagál. A nemesfém mégsem mozdul: az ára hetek óta gyakorlatilag egy helyben áll. De ez szinte biztosan vihar előtti csend:

ha hihetünk a múltnak, akkor akár egészen brutális rali is jöhet az aranynál.