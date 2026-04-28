Egérutat kaptak a csapdába szorult befektetők, mégis tartják a vészterhes pozícióikat
A Blue Owl Capital egyik tőzsdén kívüli üzletfejlesztési társaságának (BDC) befektetői gyakorlatilag elutasították a Boaz Weinstein vezette Saba Capital Management, illetve a Cox Capital Partners vételi ajánlatát. A részvényesek kevesebb mint 1 százaléka élt csupán az eladás lehetőségével, azaz a magánhitelezés problémái ellenére a befektetők nem kívánnak nagy diszkonttal kiszállni – írja a Bloomberg.

A Blue Owl Capital Corp. II részvényeire vonatkozó vételi ajánlat a múlt hét végén járt le, és nem hosszabbították meg.

A Saba és a Cox jelentős, a becsült nettó eszközértékhez képest több mint 20 százalékos diszkonttal vásárolta volna meg a részesedéseket.

A befektetők azonban inkább megtartották a papírjaikat, mintsem hogy ilyen nyomott áron adjanak túl rajtuk.

Az eredmény arra utal, hogy az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiac körüli aggodalmak csak korlátozottan hatnak a befektetői magatartásra. Az iparágat ugyan megütötték a hitelminőségi kockázatok, illetve a mesterséges intelligencia hatásával kapcsolatos félelmek, a tömeges eladási hullám azonban végül elmaradt.

Weinstein, aki tapasztalt aktivista befektetőként a "pesszimizmus felvásárlásáról" beszélt, egy interjúban elismerte, hogy a Blue Owl sikeresen megnyugtatta a befektetőit. Hozzátette, hogy nagyobb sikerrel járhattak volna, ha a cég egy nagyobb BDC-jére tesznek ajánlatot. A Saba mindeközben már újabb célpontokat mérlegel: a Cliffwater LLC intervallumalapját és a Blue Owl Credit Income Corp. alapját is kinézték maguknak, emellett egy 40 millió dolláros pozíciót is kiépítettek a tőzsdén jegyzett FS KKR Capital Corp. vállalatban.

A háttérben az áll, hogy számos tőzsdén kívüli BDC – köztük a Blue Owl alapjai is – a negyedéves visszaváltások mértékét a részvények 5 százalékában maximálta az elmúlt hónapokban.

Erre azután került sor, hogy a kisbefektetők tömegesen próbáltak kiszállni a befektetéseikből.

A Blue Owl Capital Corp. II külön figyelmet kapott a tavalyi év végén, ekkor ugyanis meghiúsult a nyilvánosan kereskedett Blue Owl Capital Corp. vállalattal tervezett fúziója, mivel a tőzsdén kívüli alap befektetői a nem realizált veszteségektől tartottak.

A Blue Owl februárban közölte az OBDC II befektetőivel, hogy a negyedéves visszaváltás lehetősége megszűnik. A cég ehelyett időszakos tőke-visszatérítésekkel adja vissza a pénzüket. Április közepéig a kifizetések a nettó eszközérték mintegy 35 százalékát tették ki. Az év végéig pedig a vállalat szerint ez az arány az 50 százalékot is elérheti, vagy akár meg is haladhatja.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

