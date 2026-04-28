Felminősítette az amerikai részvényeket az HSBC, Európáról viszont rossz hírt közöltek

Az HSBC felminősítette az amerikai részvényeket, és "semlegesről" "felülsúlyozásra" módosította az ajánlását, miközben az európai részvénypiacot leminősítette. A brit bank szerint az erős vállalati eredmények és a mérséklődő geopolitikai kockázatok miatt a figyelem ismét a fundamentumokra irányult.

A döntés illeszkedik a Wall Street-i konszenzushoz. A hónap elején a Citigroup és a BlackRock befektetési intézete is hasonló lépést tett,

és az amerikai részvényeket részesítette előnyben a globális versenytársakkal szemben.

Az HSBC ugyanakkor az Egyesült Királyság nélküli európai régiót "semlegesre" minősítette le. A döntést azzal indokolták, hogy az európai gazdasági aktivitás gyengébb, és a régió jobban ki van téve az energiaárak emelkedésének.

Az amerikai piacok melletti érvelés egyik fő pillére az első negyedéves gyorsjelentési szezon. Az HSBC kiemelte, hogy az eddig gyorsjelentést közzétevő amerikai vállalatok 84 százaléka felülmúlta az elemzői várakozásokat. A felülteljesítés mértéke átlagosan 12 százalék volt, ami meghaladja az ötéves átlagot. Emellett az S&P 500 indexben szereplő vállalatok által idén bejelentett részvény-visszavásárlási programok összege elérte a 430 milliárd dollárt, ami 20 százalékos éves növekedést jelent. A szezonalitás szintén kedvező, mivel a második negyedév jellemzően erős időszak a tőzsdéken.

A brit brókercég ugyanakkor több kockázati tényezőre is felhívta a figyelmet. Az olaj- és energiaárak alakulását, valamint az ezzel összefüggő szektorrotáció lehetőségét továbbra is szorosan követni kell. Az HSBC szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tartós tűzszünet csökkenthetné az energiaárakat, különösen akkor, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom normalizálódik.

Szektorális szinten az HSBC a globális alapanyagipari szektort "felülsúlyozásra" emelte a felfelé módosított profitvárakozások és a nyersanyagpiaci szűkösség miatt. Ezzel szemben a globális egészségügyi és ipari szektort egyaránt "semlegesre" minősítette le. A brókercég továbbra is azokat az ágazatokat részesíti előnyben, amelyek kevésbé kitettek a nyersanyagköltségek ingadozásának. Ide tartozik például a bankszektor, a biztosítási ágazat és a technológiai szektor.

Forrás: Reuters

