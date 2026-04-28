Figyelmeztet a Goldman Sachs: 25 éve nem látott veszély fenyegeti a befektetőket

A Goldman Sachs számításai szerint az úgynevezett maradványérték (terminal value)
az S&P 500 részvényei értékének mintegy 75 százalékát teszi ki.
Ez a mutató a vállalatok becsült nyereségén alapuló, tízéves horizonton túli értékelést jelenti, és jelenleg 25 éves csúcs közelében jár. A bank szerint ez az arány a dotkomlufi idején tapasztalt szinteket idézi. Akkoriban a befektetők hosszú távú növekedési várakozásai szintén rendkívül optimisták voltak.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak azután erősödtek fel, hogy az Anthropic új eszközöket dobott piacra. Ezek a megoldások automatizálják a marketingtől az adatelemzésig terjedő feladatokat, ami komoly kérdéseket vet fel a hagyományos szoftverszolgáltatók jövőjével kapcsolatban. Az S&P 500 szoftveripari és szolgáltatási alindexe idén eddig mintegy 17 százalékot esett. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy az új AI-eszközök jelentősen alááshatják a szektorbeli bevételnövekedést és a profitmarzsokat.
Eközben a nagy technológiai vállalatok, mint az Alphabet, a Microsoft, a Meta és az Amazon, összesen mintegy 600 milliárd dollárt szánnak AI-beruházásokra idén. Ez történelmi mértékű tőkekiadást jelent. A hatalmas ráfordítás szűkíti a szabad pénzáramlást, és komolyan próbára teszi a Wall Street türelmét. A technológiai óriások részvényei azonban eddig nagyjából tartották magukat, elsősorban a jövőbeli hozamokra vonatkozó várakozások miatt.
A Goldman Sachs becslése szerint a feltételezett hosszú távú növekedési ütem minden egyes százalékpontos csökkenése mintegy 15 százalékkal vetné vissza az S&P 500 vállalatainak összesített cégértékét. A gyors növekedésű részvényeknél az értékelési hatás
ennél jóval drámaibb lenne.
Esetükben nagyjából 29 százalékos csökkenés várható, szemben a lassabb növekedésű papírok mintegy 10 százalékos visszaesésével.
A befektetési bank azt is megjegyezte, hogy a legutóbbi negyedéves gyorsjelentések során az S&P 500 vállalatainak mindössze 5 százaléka tárgyalt ötéves horizonton túli pénzügyi mutatókat. Éppen ezért arra szólították fel a vállalatvezetőket, hogy fordítsanak sokkal nagyobb figyelmet a hosszú távú kilátások kommunikálására a befektetők felé.
Forrás: Reuters
