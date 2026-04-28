Itt a legújabb súlycsökkentő csodaszer - Ígéretesek az eredmények!
Biztató eredményeket közölt új fogyasztószeréről a Boehringer Ingelheim. A késői fázisú klinikai vizsgálatban a készítmény átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést ért el, ami újabb jele annak, hogy tovább élesedik a verseny az elhízás elleni gyógyszerek piacán, írja a Reuters.

A Boehringer Ingelheim kedden ismertette a survodutide nevű kísérleti készítményének harmadik fázisú klinikai eredményeit.

A 76 héten át tartó vizsgálatban a gyógyszert kapó páciensek átlagosan testsúlyuk 16,6 százalékát veszítették el, miközben a placebo-csoportban 3,2 százalékos csökkenést mértek.

A vizsgálatban elhízott vagy túlsúlyos, de 2-es típusú cukorbetegségben nem szenvedő felnőttek vettek részt. A teljes adatcsomagot június elején mutatják be az Amerikai Diabétesz Társaság tudományos konferenciáján.

A survodutide működése részben hasonlít a jelenlegi legsikeresebb fogyasztószerekhez, például a Wegovy-hoz. A készítmény utánozza az étvágycsökkentő GLP-1 hormont, ugyanakkor a glukagon hormon hatását is kombinálja vele. A fejlesztők abban bíznak, hogy ez a kettős mechanizmus erősebb fogyást eredményezhet.

A Boehringer még 2011-ben szerezte meg a gyógyszer fejlesztési és értékesítési jogait a dán Zealand Pharmától. A megállapodás alapján a Zealand Pharma később részesedést kap a globális értékesítésből származó bevételekből.

Az elhízás elleni gyógyszerek piacát jelenleg az Eli Lilly és a Novo Nordisk uralja.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

