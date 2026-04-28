Itt az ország, ahol térdre kényszerítik a Facebookot, a Google-t és a TikTokot!

Ausztrália új eszközzel próbálja rávenni a legnagyobb technológiai cégeket arra, hogy fizessenek a helyi médiatartalmakért. Ha nem születnek megállapodások, akkor több millió dolláros bírságok jöhetnek, írja a Reuters.

Az ausztrál kormány bejelentette, hogy új rendszert vezetne be a nagy digitális platformok és a médiacégek viszonyának rendezésére. A tervezet szerint

a Meta, a Google és a TikTok a helyi bevételeik után 2,25 százalékos adót fizetnének, ha nem kötnek külön megállapodást ausztrál médiacégekkel a tartalmak felhasználásáról.

A befolyó összeget a kormány a médiavállalatokhoz irányítaná, elsősorban az újságírás finanszírozásának erősítésére.

A kommunikációs miniszter, Anika Wells azzal indokolta a lépést, hogy egyre többen közvetlenül a platformokon keresztül fogyasztanak híreket, miközben ezek a tartalmak jelentős forgalmat és bevételt generálnak a cégeknek. A kormány célja, hogy a platformokat megállapodásokra ösztönözze, mert ebben az esetben kevesebb terhet kellene viselniük, különösen ha kisebb médiacégekkel szerződnek.

A javaslat a 2025–2026-os pénzügyi évtől lépne hatályba, és lényegében felváltaná a 2021-ben bevezetett szabályozást, amely kötelezővé tette a fizetést a hírtartalmakért, de a kormány szerint már nem működik hatékonyan. A korábbi rendszer bevezetésekor a Meta ideiglenesen blokkolta a hírtartalmak megosztását, majd később több médiacéggel is megállapodott, ezek a szerződések azonban 2024-ben lejártak.

Az új rendszer úgy működnek, hogy ha nem születik megállapodás egy platform és egy médiacég között, akkor a beszedett pénzt a kormány osztaná szét, részben az alapján, hogy az adott szerkesztőség hány újságírót foglalkoztat.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

