Itt az ország, ahol térdre kényszerítik a Facebookot, a Google-t és a TikTokot!

Az ausztrál kormány bejelentette, hogy új rendszert vezetne be a nagy digitális platformok és a médiacégek viszonyának rendezésére. A tervezet szerint
a Meta, a Google és a TikTok a helyi bevételeik után 2,25 százalékos adót fizetnének, ha nem kötnek külön megállapodást ausztrál médiacégekkel a tartalmak felhasználásáról.
A befolyó összeget a kormány a médiavállalatokhoz irányítaná, elsősorban az újságírás finanszírozásának erősítésére.
A kommunikációs miniszter, Anika Wells azzal indokolta a lépést, hogy egyre többen közvetlenül a platformokon keresztül fogyasztanak híreket, miközben ezek a tartalmak jelentős forgalmat és bevételt generálnak a cégeknek. A kormány célja, hogy a platformokat megállapodásokra ösztönözze, mert ebben az esetben kevesebb terhet kellene viselniük, különösen ha kisebb médiacégekkel szerződnek.
A javaslat a 2025–2026-os pénzügyi évtől lépne hatályba, és lényegében felváltaná a 2021-ben bevezetett szabályozást, amely kötelezővé tette a fizetést a hírtartalmakért, de a kormány szerint már nem működik hatékonyan. A korábbi rendszer bevezetésekor a Meta ideiglenesen blokkolta a hírtartalmak megosztását, majd később több médiacéggel is megállapodott, ezek a szerződések azonban 2024-ben lejártak.
Az új rendszer úgy működnek, hogy ha nem születik megállapodás egy platform és egy médiacég között, akkor a beszedett pénzt a kormány osztaná szét, részben az alapján, hogy az adott szerkesztőség hány újságírót foglalkoztat.
Él még Irán legfőbb vezetője? – Marco Rubio elmondta, mit tudnak erről
Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már felét elvesztette.
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Fajsúlyos intézkedésnek ígérkezik.
Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései
Tanácsadókkal vitatta meg az elnök.
Megmondta Zelenszkij: a béke kulcsa, hogy teljesüljön Ukrajna leghőbb vágya
Nem lesz könnyű elérni.
Újra támadják egymást a felek, összedőlni látszik a tűzszünet Pakisztán és Afganisztán között
Ez az elmúlt egy hónap legsúlyosabb incidense.
Feje tetejére állt az időjárás: több tíz centi hó hullott Moszkvában
Több mint 100 éve nem volt ilyen április végén.
Előrehozott választások jönnek az európai turistaparadicsomban
Az infláció réme fenyegeti a kis országot.
Több vezető is a listáján volt: írásban hagyott üzenetet a támadó, aki végezni akart Trumppal a hétvégén
Vádat emeltek a lövöldöző ellen.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.