Jön az óriási állampapír-pénzeső, sok lakossági befektető zsebelhet be súlyos összegeket

Hirtelen nagyon sok pénz zúdul a lakosságra az állampapírok irányából,
de most kivételesen nem a PMÁP-kifizetéseknek köszönhetően, hanem egészen más forrásból.
Április 29-én ugyanis lejár egy nagy diszkontkincstárjegy-sorozat, a "D260429", melyben az április közepi adat szerint több mint 818 milliárd forintot tartanak a befektetők.
A diszkont kincstárjegy (DKJ) egy speciális, rövid lejáratú, maximum 1 év futamidejű állampapír, amely nem fizet kamatot. A diszkont kincstárjegy a lejáratkor egyszeri 10 ezer forint kifizetést biztosít – a befektetők úgy érhetnek el hozamot, hogy ennél olcsóbban ("diszkont áron"), például 9500 forintért vásárolhatják meg a papírt. A kötvény árfolyama az aktuális piaci hozamkörnyezettől függően változik, ezért a lakossági állampapírokkal ellentétben némi kockázatot is hordoz, de ez csak azokat érinti, akik nem tartják meg a papírt a lejárat napjáig.
Habár a diszkont kincstárjegyek elsősorban az intézmények számára létrehozott állampapírok, mégis előszeretettel veszik ezeket a háztartások is: a legfrissebb adat szerint idén február végén 1060 milliárd forint fölött járt a lakossági kézben lévő DKJ-k volumene (névértéken). Ugyanekkor kb. 3350 milliárd forintra rúgott a teljes DKJ-piac mérete,
azaz a lakosság részesedése megközelíti a 32%-ot.
Az április 29-én kifizetendő összeg pontosan nem ismert, de április közepén 818 milliárd forint volt a holnap lejáró DKJ-sorozatban. Ha feltételezzük, hogy a lakossági részarány ebben is 32% körül alakul, akkor 260 milliárd forint körüli összegre taksálhatjuk a háztartásoknál most lecsapódó kifizetést. A jókora kifizetési hullám a lakosság állampapír-vásárlási aktivitását is jelentősen megnövelheti, ennek jeleit a következő hetekben láthatjuk majd.
Az értéknap fordulásának időpontja az államkincstári befektetések esetében 16:00, azaz a gyakorlatban sokaknak már kedd este megérkezhet a számlájukra a DKJ-kifizetés.
Aki most vásárolna diszkont kincstárjegyet, az alábbi feltételekkel teheti meg:
|10 ezer Ft névértékű DKJ-k aktuális kondíciói
|Papír neve
|Lejárat napja
|Aktuális árfolyam (fizetendő)
|Elérhető évesített hozam a lejáratig
|D260624
|2026.06.24
|9 915 Ft
|5,40%
|D260722
|2026.07.22
|9 874 Ft
|5,40%
|D260819
|2026.08.19
|9 829 Ft
|5,55%
|D261028
|2026.10.28
|9 723 Ft
|5,60%
|D261223
|2026.12.23
|9 642 Ft
|5,59%
|D270217
|2027.02.17
|9 561 Ft
|5,61%
|Forrás: Portfolio-gyűjtés a Webkincstár adatai alapján
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
