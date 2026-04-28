Jön az óriási állampapír-pénzeső, sok lakossági befektető zsebelhet be súlyos összegeket

Óriási állampapír-pénzeső hullik ma a befektetőkre, amiből a háztartások is jócskán részesednek. Egy több mint 800 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat érkezett a lejáratához – márpedig ezen a piacon a lakossági befektetők közel egyharmados súllyal képviseltetik magukat, így feltehetően több mint 260 milliárd forint jut nekik a rendkívül nagy összegű kifizetésből.

Hirtelen nagyon sok pénz zúdul a lakosságra az állampapírok irányából,

de most kivételesen nem a PMÁP-kifizetéseknek köszönhetően, hanem egészen más forrásból.

Április 29-én ugyanis lejár egy nagy diszkontkincstárjegy-sorozat, a "D260429", melyben az április közepi adat szerint több mint 818 milliárd forintot tartanak a befektetők.

A diszkont kincstárjegy (DKJ) egy speciális, rövid lejáratú, maximum 1 év futamidejű állampapír, amely nem fizet kamatot. A diszkont kincstárjegy a lejáratkor egyszeri 10 ezer forint kifizetést biztosít – a befektetők úgy érhetnek el hozamot, hogy ennél olcsóbban ("diszkont áron"), például 9500 forintért vásárolhatják meg a papírt. A kötvény árfolyama az aktuális piaci hozamkörnyezettől függően változik, ezért a lakossági állampapírokkal ellentétben némi kockázatot is hordoz, de ez csak azokat érinti, akik nem tartják meg a papírt a lejárat napjáig.

Habár a diszkont kincstárjegyek elsősorban az intézmények számára létrehozott állampapírok, mégis előszeretettel veszik ezeket a háztartások is: a legfrissebb adat szerint idén február végén 1060 milliárd forint fölött járt a lakossági kézben lévő DKJ-k volumene (névértéken). Ugyanekkor kb. 3350 milliárd forintra rúgott a teljes DKJ-piac mérete,

azaz a lakosság részesedése megközelíti a 32%-ot.

Az április 29-én kifizetendő összeg pontosan nem ismert, de április közepén 818 milliárd forint volt a holnap lejáró DKJ-sorozatban. Ha feltételezzük, hogy a lakossági részarány ebben is 32% körül alakul, akkor 260 milliárd forint körüli összegre taksálhatjuk a háztartásoknál most lecsapódó kifizetést. A jókora kifizetési hullám a lakosság állampapír-vásárlási aktivitását is jelentősen megnövelheti, ennek jeleit a következő hetekben láthatjuk majd.

Az értéknap fordulásának időpontja az államkincstári befektetések esetében 16:00, azaz a gyakorlatban sokaknak már kedd este megérkezhet a számlájukra a DKJ-kifizetés.

Aki most vásárolna diszkont kincstárjegyet, az alábbi feltételekkel teheti meg:

10 ezer Ft névértékű DKJ-k aktuális kondíciói Papír neve Lejárat napja Aktuális árfolyam (fizetendő) Elérhető évesített hozam a lejáratig D260624 2026.06.24 9 915 Ft 5,40% D260722 2026.07.22 9 874 Ft 5,40% D260819 2026.08.19 9 829 Ft 5,55% D261028 2026.10.28 9 723 Ft 5,60% D261223 2026.12.23 9 642 Ft 5,59% D270217 2027.02.17 9 561 Ft 5,61% Forrás: Portfolio-gyűjtés a Webkincstár adatai alapján

