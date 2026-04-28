Megkongatta a vészharangot a nagybank: hamarosan újabb esés jöhet a tőzsdéken

John Flood, a Goldman Sachs amerikai részvénykereskedési részlegének vezetője az ügyfeleknek szóló elemzésében figyelmeztetett a kockázatokra. Bár az S&P 500 index az év végére várhatóan "jelentősen magasabban" zárhat, több jel is rövid távú esésre utal. Az egyik legfontosabb katalizátor a szisztematikus alapok, köztük az úgynevezett CTA-k viselkedése lehet. Ezek az alapok az elmúlt hónapban mintegy 53 milliárd dollár értékben vásároltak. Jelenlegi, nagyjából 32 milliárd dolláros long pozíciójuk mellett azonban már nem lépnek fel vevőként az S&P 500 piacán.

A Goldman kereskedési modelljei szerint egy oldalazó piacon is eladóvá válhatnak.

Ez az eladási nyomás pedig tovább erősödhet, ha az árfolyamok csökkenni kezdenek.

A hónap végén esedékes nyugdíjalap-újrasúlyozás (rebalancing) szintén jelentős nyomást gyakorolhat a piacra. A Goldman becslése szerint a nyugdíjalapok több mint 25 milliárd dollár értékben adhatnak el amerikai részvényeket. Ez az érték a bank 2000 óta vezetett statisztikái alapján a tizenöt legnagyobb eladási becslés közé tartozik.

Ha kiszűrjük a negyedéves határidős lejáratokat, amelyek a havi és negyedéves portfólió-átrendezést egyaránt tartalmazzák, ez a valaha volt legnagyobb havi eladási becslés

– tette hozzá Flood.

A hedge fundok sem nyújtanak támaszt. A Goldman prime brókeri részlegének adatai szerint a bruttó kereskedési aktivitás a múlt héten tizenhárom hét után először csökkent. Ez arra utal, hogy ezek az intézményi szereplők a közelmúltbeli emelkedés során igyekeztek leépíteni a kockázataikat. A long és short pozícióik együttes méretét tavaly szeptember óta nem látott mértékben csökkentették.

Eközben a piaci szélesség mutatói is romlást mutatnak. Az S&P 500 index 52 hetes csúcsa és a medián komponens 52 hetes csúcsa közötti különbség 2020 óta nem látott szintre nőtt. Ez jól mutatja, hogy mennyire koncentrált volt a legutóbbi emelkedés. Emellett a Goldman amerikai részvénypiaci hangulatindikátora is túlfeszített pozícionáltságot jelez.

Mindez különösen sebezhetővé teszi a piacot egy olyan időszakban, amikor a legnagyobb technológiai vállalatok – köztük az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta és a Microsoft – a napokban teszik közzé negyedéves gyorsjelentéseiket.

