Piaci részesedést veszít az OpenAI, nagyot esett a nagytulajdonosának az árfolyama

A SoftBank árfolyama közel 10 százalékot zuhant kedden a tokiói kereskedésben, ami tavaly november óta a legnagyobb egynapos esés, a részvény a Nikkei index leggyengébben teljesítő komponense volt.

Az esést egy olyan sajtóértesülés indította el, amely szerint az OpenAI elmaradt több saját növekedési céljától. A beszámoló alapján

a ChatGPT fejlesztője sem az aktív felhasználók számában, sem az éves, illetve havi bevételi célokban nem érte el a korábban kitűzött szinteket.

Az AI-szektorban egyre erősebb a verseny, a jelentés szerint a Google Gemini modellje piaci részesedést szerzett az OpenAI-tól, miközben az Anthropic a programozási és vállalati megoldások piacán erősödött.

A SoftBank különösen érzékenyen reagál az OpenAI-jal kapcsolatos hírekre, mert a japán cég az egyik legnagyobb külső befektetője a vállalatnak, közel 11 százalékos részesedéssel rendelkezik benne, és több mesterségesintelligencia-adatközpont projektben is érdekelt, ezért a befektetők szemében az egyik legtisztább tőzsdei kitettséget jelenti az OpenAI sikerére vagy kudarcára.

A SoftBank esését az is erősítette, hogy hétfőn nagyot esett az Arm Holdings árfolyama is, amiben a japán csoport meghatározó tulajdonrésszel rendelkezik.

