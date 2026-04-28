  • Megjelenítés
FONTOS Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter
Piaci részesedést veszít az OpenAI, nagyot esett a nagytulajdonosának az árfolyama
Portfolio
Nagyot esett a SoftBank részvényárfolyama, miután olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint az OpenAI több fontos belső növekedési célját sem tudta teljesíteni az egyre erősödő mesterségesintelligencia-versenyben, írja a MarketWatch.

A SoftBank árfolyama közel 10 százalékot zuhant kedden a tokiói kereskedésben, ami tavaly november óta a legnagyobb egynapos esés, a részvény a Nikkei index leggyengébben teljesítő komponense volt.

Az esést egy olyan sajtóértesülés indította el, amely szerint az OpenAI elmaradt több saját növekedési céljától. A beszámoló alapján

a ChatGPT fejlesztője sem az aktív felhasználók számában, sem az éves, illetve havi bevételi célokban nem érte el a korábban kitűzött szinteket.

Az AI-szektorban egyre erősebb a verseny, a jelentés szerint a Google Gemini modellje piaci részesedést szerzett az OpenAI-tól, miközben az Anthropic a programozási és vállalati megoldások piacán erősödött.

Még több Befektetés

A SoftBank különösen érzékenyen reagál az OpenAI-jal kapcsolatos hírekre, mert a japán cég az egyik legnagyobb külső befektetője a vállalatnak, közel 11 százalékos részesedéssel rendelkezik benne, és több mesterségesintelligencia-adatközpont projektben is érdekelt, ezért a befektetők szemében az egyik legtisztább tőzsdei kitettséget jelenti az OpenAI sikerére vagy kudarcára.

A SoftBank esését az is erősítette, hogy hétfőn nagyot esett az Arm Holdings árfolyama is, amiben a japán csoport meghatározó tulajdonrésszel rendelkezik.

Címlapkép forrása: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility