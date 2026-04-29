Hamarosan esés jöhet a tőzsdéken a Morgan Stanley szerint

Az S&P 500 index az elmúlt több mint öt év legjobb havi teljesítményét nyújtotta. Az irányadó amerikai mutató közel 10 százalékot emelkedett. Ezt elsősorban a várakozásokat felülmúló vállalati gyorsjelentések és az amerikai-iráni feszültség enyhülése fűtötte. A rali azonban mostanra túlfeszítetté vált. A relatív erősség index (RSI) már túlvett tartományban jár, a befektetői pozicionáltság pedig felülsúlyozott.

Mindez sebezhetővé teszi a piacot egy hirtelen fordulattal szemben.

Slimmon szerint a kiváló gyorsjelentésekkel kapcsolatos optimizmust a piac már nagyrészt beárazta. A részvények meredeken drágultak, különösen a "Magnificent Seven" csoport technológiai óriáscégei. Ez növeli annak a kockázatát, hogy a további emelkedéshez már az erős számok sem lesznek elegendőek.

Ha váratlanul rossz hír érkezik, piaci korrekciót láthatunk, mivel a pozicionáltság rendkívül agresszívvé vált

- fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy az ilyen visszarendeződések egészségesek, mert segítenek lehűteni a túlzottan optimista piaci hangulatot.

A portfóliómenedzser nincs egyedül ezzel a véleményével. John Flood, a Goldman Sachs szakértője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a piaci félelem fellángolása jó vételi lehetőségeket teremthet. Más elemzők eközben arra figyelmeztetnek, hogy a rali alapjai ingatagok. A közelmúlt árfolyam-emelkedését ugyanis mindössze néhány nagypapír húzta felfelé.

Slimmon türelemre inti a befektetőket. Úgy véli, a szabad készpénzállománnyal rendelkezők számára a jelenlegi árszintek nem a legalkalmasabbak a piacra lépéshez. Hosszabb távon ugyanakkor továbbra is pozitív a kilátásokkal kapcsolatban. Szerinte a makrogazdasági kockázatok – például a geopolitikai feszültségek, a magas olajárak vagy a mesterséges intelligencia körüli bizonytalanságok – valószínűleg nem rontják el a vállalati profitpályát. A piac fő támaszát a folyamatosan javuló profitvárakozások adják, amelyeket a rendre pozitív meglepetést okozó vállalati gyorsjelentések táplálnak.

A szakember külön kiemelte a nagy amerikai bankpapírokat. Szerinte ezek a részvények az erős fundamentumok ellenére is jelentős diszkonttal forognak. Ezt a vonzó értékeltséget az ellenálló fogyasztói kereslet és egy esetleges deregulációs hullám is alátámasztja. A kockázatok terén ugyanakkor megjegyezte, hogy a tartósan magas olajárak visszavethetik a profitvárakozásokat. Emellett megnehezíthetik az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentési ciklusát is, ami gátat szabhat a további részvénypiaci emelkedésnek.

