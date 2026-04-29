Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek

Olaj, arany, forint, indiai részvénypiac

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője arról beszélt, hogy az év elején még egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb piaci környezetre számítottak, ehhez képest az elmúlt hónapok teljesen átírták a befektetői várakozásokat. Szerinte az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az ebből kialakuló energiapiaci sokk ma gyakorlatilag minden eszközosztály mozgását meghatározza. Úgy fogalmazott, hogy

most tulajdonképpen minden hatás a befektetésekben az olajáron keresztül érkezik.

Kiemelte, hogy az olajpiacot rendkívüli volatilitás jellemzi, miközben a piac eleinte még arra számított, hogy a konfliktus rövid életű lesz, mert sem Iránnak, sem az Egyesült Államoknak nem érdeke a tartós ellátási zavar. Ehhez képest már két hónapja fennáll a szűkös kínálati helyzet, a Hormuzi-szoros pedig továbbra is gyakorlatilag zárva van. Vince Péter szerint

minél tovább fennmarad ez, annál biztosabb lesz egy recessziós kockázat a világban.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszú távú befektetésként a nyersanyagokat továbbra sem tartja vonzónak. Szerinte az olaj alapvetően inkább rövid távú spekulációs eszköz, mert hosszú távon reálértelemben az árfolyama inkább csökkenő vagy oldalazó tendenciát mutat. A piac jelenlegi árazása alapján ugyanakkor a befektetők továbbra is arra számítanak, hogy az olajár idővel visszatér egy alacsonyabb, normalizált szintre.

A piac véleménye az, hogy az olaj vissza fog térni a normális árazásba,

fogalmazott Vince.

Részletesen beszélt arról is, hogy a tartósan magas olajár nem feltétlenül kedvez még a legnagyobb kitermelőknek sem. Bár az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajtermelője, az amerikai tőzsde egészében az energetikai szektor súlya viszonylag alacsony, így a magas olajár összességében inkább káros a gazdaság számára. Ezzel szemben olyan országok, mint Norvégia vagy Brazília, profitálhatnak a jelenlegi helyzetből, mert tőzsdéjükben jóval nagyobb súlyt képvisel az energiaszektor, miközben nem érintettek közvetlenül a Hormuzi-szoros körüli szállítási problémákban. Vince Péter szerint ezeknek a piacoknak a felülteljesítése nem véletlen az idei évben.

Az aranyról szólva azt mondta, hogy annak emelkedése jóval stabilabb és kiegyensúlyozottabb folyamat, mint az olajé. Az aranyat szerinte a jegybanki vásárlások, a dollár gyengülése és a befektetői kereslet támogatja, miközben a határidős piac viselkedése is sokkal „normálisabb”, mint az olaj esetében. Az olajpiacon ezzel szemben extrém közeli kínálati szűkösség alakult ki, ami a határidős görbében is jól látszik.

A részvénypiacokról azt mondta, hogy a geopolitikai sokk ellenére az amerikai piac ismét felülteljesítővé vált a fejlett régiók között. Külön érdekesnek nevezte, hogy az IT-szektor teljesített a legjobban a háború kitörése óta, annak ellenére, hogy ez alapvetően ciklikus szektornak számít. A kötvénypiac kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalati kötvények felárai továbbra is alacsonyak, ami szerinte azt mutatja, hogy a piac még mindig viszonylag optimista.

A makrogazdasági hatások között kiemelte, hogy a háború teljesen átírta a jegybanki várakozásokat. Míg korábban kamatcsökkentéseket vártak a befektetők, most Európában már inkább kamatemeléseket áraz a piac az energiainfláció miatt. Szerinte Európa különösen érzékeny az energiapiaci sokkra, miközben a német fiskális élénkítés is inflációs nyomást generálhat.

A magyar piacról szólva elmondta, hogy az MBH elemzői csökkentették az év végi euró-forint várakozásukat 390-ről 375-re. A forint jelentős erősödését elsősorban az EU-s forrásokkal kapcsolatos optimizmus, valamint az euró későbbi bevezetésének beárazása hajtja. Ugyanakkor szerinte a forint jelenlegi szintje már túl erős lehet a magyar gazdaság számára.

Nem gazdaságpolitikai érdek, hogy a forint ilyen erős maradjon

– mondta, hozzátéve, hogy az exportőrök számára ez egyértelműen kedvezőtlen.

A kötvénypiacon az idei év egyik legnagyobb mozgásának nevezte a magyar hosszú hozamok gyors esését. Az MBH korábban felülsúlyozta a hosszú magyar kötvényeket, mert a 7 százalék feletti hozamszinteket vonzónak tartották, de szerinte ez a lehetőség mára nagyrészt bezárult.

A portfóliókezelésről szólva azt hangsúlyozta, hogy a diverzifikáció működött az idei évben. A részvények, kötvények, abszolút hozamú stratégiák és az arany is pozitív teljesítményt hoztak, egyedül a devizakitettség rontotta az eredményeket a forint erősödése miatt. Ennek ellenére továbbra is fontosnak tartja a fejlett piaci devizák tartását stratégiai elemként.

A beszéd végén arról beszélt, hogy szinte minden piaci forgatókönyvre lehet találni megfelelő befektetési pozíciókat. Ha gyors normalizálódás jön az energiapiacon, akkor szerinte érdekesek lehetnek az indiai, kínai vagy kisebb európai részvénypiacok. Ha viszont elhúzódó geopolitikai válság következik, akkor érdemes lehet nagyobb nyersanyagkitettséget, illetve latin-amerikai vagy brazil befektetéseket tartani. Úgy fogalmazott, hogy

bármi a világképünk, valamit tudunk találni, amivel ki lehet egészíteni egy portfóliót.

Részvénypiacok, szektorok, régiós és magyar részvények

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője szerint a mostani piaci környezet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az előrejelzéseket mindig valószínűségi alapon kell kezelni. Ahogy fogalmazott,

valószínű az, hogy a valószínűtlen megtörténik.

Ezt szerinte a mostani iráni háború is jól mutatja, hiszen a globális olajkínálat 15–20 százaléka esett ki, ilyen mértékű kínálati sokkra pedig a modern olajpiaci történelemben alig volt példa.

A helyzetet az 1990–91-es öbölháborúval állította párhuzamba. Akkor az olajár 15 dollárról 30 dollár fölé emelkedett, az infláció megugrott, majd az amerikai gazdaság recesszióba fordult, a Fed pedig végül kamatot csökkentett. Ez azért érdekes, mert most sok elemző ezzel ellentétes forgatókönyvet vár, főleg Európában, ahol az energiadrágulás miatt még kamatemelési várakozások is megjelentek. Debreczeni szerint

a történelem arra figyelmeztet, hogy az ilyen sokkok lefutása nem mindig úgy alakul, ahogy a közgazdasági modellek alapján elsőre várnánk.

A háború politikai oldaláról azt mondta, hogy Donald Trump számára egyre kényesebb a helyzet, mert novemberben időközi választás lesz az Egyesült Államokban, és a republikánus győzelem esélye a korábbi 70 százalék körüli szintről nagyjából 50 százalékra esett. Szerinte a magas üzemanyagár politikailag különösen érzékeny Amerikában, ezért a konfliktus elhúzódása komoly választási kockázatot jelenthet a republikánusoknak.

Egyre több helyen szorít a cipő, és nagyon sok félnek az az érdeke, hogy ez minél hamarabb rendeződjön

- mondta.

A Hormuzi-szoros körüli helyzetről úgy beszélt, hogy az iráni blokádra adott amerikai válasz célja szerinte Irán pénzügyi kifárasztása. Irán napi 1,5–2 millió hordónyi olajat szállítana át a szoroson, ebből jelentős bevétele származik. Ha ez tartósan elakad, akkor csökken a mozgástere a háború finanszírozására, a drónok, rakéták és egyéb katonai eszközök beszerzésére. Ugyanakkor hozzátette, hogy Irán politikai és történelmi önképe miatt a helyzetet nem lehet pusztán nyugati logika alapján értelmezni.

A részvénypiacokról szólva azt emelte ki, hogy az elmúlt hetekben erős fordulat látszott. Az év nyertesei sok esetben a tavalyi vesztesek lettek, elsősorban az olaj, a nyersanyagok és több ciklikusabb eszközosztály. Közben újra megjelent a kockázatkeresés, a befektetők már nemcsak kockázatos eszközöket vesznek, hanem azokon belül is a még kockázatosabb papírokat. Erre példaként az S&P 500 növekedési részvényeit, a japán piacot és a magas bétájú amerikai részvényeket említette.

A szektorok között külön kiemelte a technológiát. Szerinte a nagy technológiai cégek fundamentumai sokat javultak, az árfolyamok viszont ezt nem mindenhol tükrözték. A mesterséges intelligencia körüli hullám ugyanakkor kettévágta a technológiai szektort. A kisebb és közepes technológiai szolgáltató cégek sérülékenyebbé váltak, mert egyre több üzleti modellnél merült fel, hogy az AI kiválthatja vagy olcsóbbá teheti a szolgáltatásukat. A nagy szereplők viszont továbbra is nyertesek lehetnek, főleg azok, amelyek az AI mögötti infrastruktúrát és tőkét adják. Ide sorolta a Metát, a Google-t, az Amazont és a Microsoftot.

Az amerikai piacon az elemzői eredményvárakozások emelkednek, ami támaszt ad a részvényárfolyamoknak. Ugyanakkor Debreczeni jelezte, hogy az S&P 500 profitvárakozásainak javulása erősen koncentrált, főleg az olajcégeknek és a memória-, illetve hardvergyártóknak köszönhető. Ez szerinte kockázat, mert mindkét terület erősen ciklikus.

Európával kapcsolatban óvatosabb volt. A Stoxx 600 eredményvárakozásai ugyan javulnak, de még mindig a 2024-es szintek alatt vannak, miközben az árfolyamok ehhez képest jóval magasabban járnak. Szerinte Európának szüksége van valamire, ami megtámasztja az értékeltségeket, ezt most leginkább a német fiskális lazítás és a védelmi, infrastrukturális, illetve klímaberuházási programok jelenthetik.

A német csomag méretét történelmi összevetésben nem tartja kirívónak, inkább átlagosnak nevezte egy nagyobb állami élénkítési programhoz képest.

A régiós és magyar részvényekről azt mondta, hogy a közép-kelet-európai piac továbbra is olcsónak számít. Az MBH a legtöbb hazai papírnál vételi ajánlással van jelen, a Telekomot és a Molt kivéve. A Richtert továbbra is kedvezően látják, bár az árfolyam elérte a korábbi, 13 105 forintos célárukat, ezért a papír felülvizsgálat alatt van. A kisebb részvények közül az Alteót és az AutoWallist nevezte érdekesnek, utóbbinál a gazdasági növekedés és az autópiaci kereslet javulása lehet támogató tényező.

Piacok egy portfóliómenedzser szemével

Bene Zsombor, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint a 2020-as évek befektetési környezete alapvetően más, mint a 2010-es évek voltak. A korábbi évtizedben sokkal egyszerűbb volt vegyes portfóliókat építeni, mert a részvények és kötvények együttmozgása kiszámíthatóbban működött, egy részvénypiaci esés idején a kötvények gyakran ellensúlyozták a veszteségeket. Most viszont az infláció, a geopolitika és a populizmus olyan strukturális töréseket hozott, amelyek mellett ez a régi logika már nem működik megbízhatóan.

Szerinte éppen ezért kerültek előtérbe az abszolút hozamú alapok. Ezeknél a portfóliómenedzsernek nincs klasszikus benchmarkja, nem kell kötelezően egy adott eszközosztályhoz ragaszkodnia, hanem a cél a kockázatmentes hozam megverése.

A kötvénypiac mozgásait különösen extrémnek nevezte. A magyar hozamgörbe előbb közel 100 bázisponttal emelkedett, majd 150 bázisponttal lejjebb került, ami rövid idő alatt jelentős árfolyammozgást okozott a kötvényekben. Egy 5 éves durációval számolva ez 5-7,5 százalékos fel-le mozgást is jelenthetett egy hónapon belül. Bene szerint

ilyen kilengéseket még a részvénypiacok is megirigyelnének.

Az MBH-nál szerinte az is előny, hogy az egyes abszolút hozamú alapokat különböző portfóliómenedzserek kezelik, eltérő gondolkodással és eltérő stratégiával. A Centrál inkább fundamentális, régiós részvénykitettséget keres, az Ambíció kötvény- és kamatpozíciókkal ért el eredményt, az Aktív Alfa jelentős magyar részvénysúlyt tartott OTP-ben, Telekomban és Richterben, míg a Bene által kezelt Mantrában a rövid távú opciós stratégiák dominálnak. Az opciós piacról azt mondta, hogy ott sokkal pontosabban lehet véleményt formálni, nem csak arról, hogy egy eszköz ára emelkedik vagy esik, hanem időtávokról és árszintekről is.

A piaci kilátásoknál az egyik fontos témaként Kevin Warsh Fed-elnöki jelölését emelte ki. Szerinte a piac most túlzottan a geopolitikai helyzetre figyel, de ha ez néhány hónapon belül rendeződik, akkor a Fed jövőbeli iránya ismét meghatározó piaci mozgatórugó lehet. Warsh nem akadémiai közgazdászként érkezne, hanem befektetési banki és jegybanki tapasztalattal, ráadásul dolgozott Stanley Druckenmillerrel is. Bene szerint ez más típusú gondolkodást hozhatna a Fed élére.

Kiemelte, hogy Warsh kritikus a Fed által figyelt PCE-inflációval szemben, és inkább olyan inflációs mutatót tartana hasznosnak, amely levágja a szélsőséges tételeket. Ez azért fontos, mert egy ilyen mutató közelebb lenne a Fed céljához, így ha a munkaerőpiac gyengülne, például az AI hatása miatt, akkor a Fed könnyebben fordulhatna kamatcsökkentés felé. Bene szerint jelenleg a piac nagyon kevés kamatvágást áraz, ezért ezen a területen később lehetnek befektetési lehetőségek.

A Fed mérlegével kapcsolatban azt mondta, hogy Warsh várhatóan szigorúbb lenne. A kamatoknál adott esetben támogathatná a vágásokat, de a jegybanki mérlegfőösszeget csökkentené. Ez fontos lehet a részvények, kötvények és az ingatlanpiac szempontjából is, mert a pénzügyi rendszerben lévő likviditás közvetlenül hat az eszközárakra.

A részvénypiacok utóbbi hetekben látott emelkedését extrémnek nevezte. Az amerikai piacot követő ETF 13 egymást követő napon emelkedett, ami a termék történetének második leghosszabb ilyen sorozata. Bene szerint ez jól illik a mostani évtizedhez, amely

az extremitásokról és a rekordok döntéséről szól.

Az opciós piacokon is látszott a hangulatváltozás. A háború elején erős kereslet volt az eladási opciók iránt, ami óvatosságot mutatott, az elmúlt hetekben viszont ez visszaesett az elmúlt egy év mélypontjaihoz. Ez azt jelzi, hogy a piac ismét optimistább lett. A mostani emelkedés mögött Bene szerint részben algoritmikus vételek, trendkövető stratégiák és a lakossági befektetők visszatérése állnak. Utóbbira a mémrészvények újbóli erősödését hozta példaként.

A mesterséges intelligenciáról azt mondta, hogy továbbra is megkerülhetetlen piaci téma, de nem egységesen érinti a technológiai szektort. A nagy technológiai cégek hatalmas összegeket költenek adatközpontokra, chipekre és saját nyelvi modellekre, de a megtérülés kérdése továbbra is nyitott.

A félvezető- és memóriagyártók eközben nagyon erős helyzetben vannak, mert szűkösek a kapacitások, nagy a kereslet, és erős az árazási erejük. Ezzel szemben a szoftvercégek egy része sérülékenyebb, mert az AI gyorsabban támadhatja az üzleti modelljüket. Bene szerint ritka, hogy a technológiai szektoron belül ennyire szétnyíljon két alszektor teljesítménye.

