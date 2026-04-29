Rápirított az MNB a lakossági befektetőkre, hozhatnánk jobb pénzügyi döntéseket is

Tavaly ősszel jelent meg a Magyar Nemzeti Bank első Megtakarítási Jelentése, a mostani publikáció a második kiadvány. A jelentést bemutató eseményen Banai Ádám kifejtette: az MNB mindegyik fő feladata – mind az árstabilitási, mind a pénzügyi stabilitási cél elérése, mind a kormányzat gazdaságpolitikájának támogatása – valahogyan kapcsolódik a megtakarítási piachoz, ezért kulcsfontosságú a megtakarítási piac folyamatainak aktív elemzése.
Banai úgy véli: a jelentés rendszeres publikálása a háztartások professzionális döntéshozatalát is segítheti.
Nemzetközi összehasonlításban a magyarok megtakarításainak GDP-arányos értéke magasnak számít. Tavaly ugyan némileg csökkent a magyar megtakarítási szint, de továbbra is uniós és régiós átlag felett helyezkedik el. A tavalyi év egyik meghatározó folyamata az volt, hogy az Otthon Start hitelprogram megjelenésével megnőtt a magyarok hitelállománya.
A 2025-ös év egyik legfontosabb megtakarítási átrendeződését az inflációkövető állampapírok kamatfizetési hulláma hajtotta: a kamatok leesését követően az állampapírok veszítettek népszerűségükből, megváltozott a megtakarítások struktúrája – mutatta be Banai Ádám.
Banai felhívta a figyelmet: 2025 első félévben megnőtt a megtakarítók devizaeszközök iránti igénye, de ez később lelassult, nem véletlenül: ugyan vonzónak tűntek a devizaeszközök, végül mégis a forintos eszközök hoztak jobban. Megéri forintban befektetni, hiszen így jobb eredményeket tudnak elérni a háztartások – vonta le a következtetést az igazgató.
Az MNB úgy véli: a 2025-ben tapasztalt, a hosszú távú trendtől lefelé eltérő megtakarítási dinamikát elsősorban a reáljövedelem-növekedés lassulása okozta.
Bár csak 2025 szeptemberétől indult a program, az Otthon Start erősen meghatározta a lakosság pénzügyeit, így a megtakarításait is – mutatta be Banai Ádám. Lakáseladáskor az eladónak értelemszerűen pénzügyi vagyona keletkezik, ugyanakkor az MNB mérése szerint a lakásukat eladók több mint fele ismét lakásvásárlás felé fordult. Ráadásul sok esetben magasabb árkategória felé mozdultak, azaz minőségi ugrást tudtak elérni azzal, hogy megváltak az OtthonStart-kompatibilis lakásuktól, és a befolyó pénzből újabb ingatlant vettek.
A jelentés kifejezetten vizsgálta, hogy milyen tényezők határozták meg a lakossági állampapírok piacán végbement változásokat. Fontos megállapítás, hogy az állampapírok tulajdonosai elsősorban a magasabb vagyonú, magasabb végzettségű, fővárosi rétegek, ők a legaktívabbak ezen a piacon.
A tavalyi nagy kamatfizetést követő visszaváltási döntéseket főleg az határozta meg, hogy milyen alternatív lehetőségei voltak a tulajdonosnak; emellett az adott háztartás vagyoni helyzete, sőt a forgalmazó kiléte (pl. Államkincstár vagy bank) is befolyásoló tényező volt.
Komoly elemzés zajlott annak érdekében, hogy megértsük a lakosság ilyen típusú döntéshozatalát
– árulta el Banai Ádám.
A jelentés felhívta a figyelmet: a lakossági megtakarítások három legfontosabb csoportja a bankbetét, a befektetési alap és az állampapír, ezekben hasonló volumenű vagyont tartanak a magyarok. Látszik, hogy a lekötött betétállományon belül továbbra is nagyon elterjedt az 1% körüli vagy akár annál is kisebb kamatszint, ez az alternatív kamatszintekhez képest nagyon alacsony – mutatott rá Banai Ádám.
Az MNB számára ez azt üzeni, hogy a lakosságnak érdemes újragondolnia az allokációját, befektetési döntéseit.
Több ezermilliárd forint van alacsony kamattal lekötve, illetve lekötés nélkül, "látra szóló" betétben (de nem tranzakciós céllal): ezeknek az összegeknek a befektetése a gazdaságnak új finanszírozási forrást, a megtakarítóknak magasabb hozamot jelentene.
A jegybanki elemzés azt is kimutatta: a külföldre kihelyezett befektetéseket a befektetési alapok dominálják, emellett a magyarországi befektetések körében sokkal nagyobb a kötvények súlya, a külföldi eszközökbe fektetők pedig tudatosabbnak tűnnek, szívesebben fektetnek részvénybe, azaz vállalnak nagyobb árfolyamkockázatot.
Banai végül kitért a unit-linked életbiztosítások új szabályozásának hatásaira is: ezek a termékek a tapasztalatok szerint gyakran kicsi hozamot biztosítottak, meglehetősen magas költségek mellett. Az etikus 2.0 szabályozási csomag hatására azonban a teljesítmények kicsit eltolódtak a magasabb hozamok felé,
azaz javult a termékek teljesítménye, ma jobb lehetőségek vannak a piacon a korábbiakhoz képest.
