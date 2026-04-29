Rekord pénzeket mozdítottak meg a befektetők: kiderült, hol vészelnék át az iráni háborút

A nettó tőkebeáramlás bőven meghaladta a 12,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kezelt vagyon éves összevetésben 7 százalékkal nőtt, és március végén megközelítette a 2400 milliárd eurót. Ez a szám szintén az előzetesen várt 2370 milliárd eurós szint felett alakult.
Az erős számok ellenére Valérie Baudson vezérigazgató óvatosan nyilatkozott az év hátralévő részéről. Elmondása szerint a konfliktus elhúzódhat, ami a gazdasági növekedés lassulásának és az inflációs nyomás terjedésének kockázatát hordozza magában. Hozzátette, hogy
az Egyesült Államok gazdasága különösen sérülékeny az energia- és műtrágyaárak emelkedésével szemben,
emellett kulcsfontosságú alapanyagokból, köztük a chipgyártáshoz nélkülözhetetlen héliumból is hiány alakulhat ki.
A Crédit Agricole többségi tulajdonában álló Amundi az elmúlt években a passzív befektetési termékek iránti kereslet kiszolgálásával nőtte ki magát. Ennek ellenére továbbra is jóval kisebb amerikai riválisainál, a BlackRocknál és a Vanguardnál. A cég részvényárfolyama az utóbbi években alig emelkedett, a hozamokra részben az is nyomást gyakorol, hogy
2027 júliusában lejár az olasz UniCredittel kötött forgalmazási megállapodása.
Ennek megújítása egyelőre bizonytalan. Növekedési stratégiájának részeként az Amundi a magánhitelezés és más alternatív eszközosztályok terén is próbál terjeszkedni, de ezen a piacon egyelőre még kis szereplőnek számít.
A negyedéves korrigált nettó eredmény 349 millió euró lett, amely felülmúlta az elemzők által várt 318 millió eurót. A korrigált nettó bevétel 902 millió euróra rúgott, ami 9,7 százalékos éves növekedésnek felel meg.
Forrás: Reuters
