Rekord pénzeket mozdítottak meg a befektetők: kiderült, hol vészelnék át az iráni háborút
Európa legnagyobb alapkezelője, az Amundi az elmúlt négy év legerősebb negyedévéről számolt be. Az első negyedévben 32 milliárd eurónyi nettó tőkebeáramlást ért el, jóval felülmúlva a vagyonnövekedésre vonatkozó elemzői várakozásokat. A lendületet elsősorban a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) és a kötvénytermékek iránti kereslet adta az iráni háború okozta piaci turbulencia közepette.

A nettó tőkebeáramlás bőven meghaladta a 12,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kezelt vagyon éves összevetésben 7 százalékkal nőtt, és március végén megközelítette a 2400 milliárd eurót. Ez a szám szintén az előzetesen várt 2370 milliárd eurós szint felett alakult.

Az erős számok ellenére Valérie Baudson vezérigazgató óvatosan nyilatkozott az év hátralévő részéről. Elmondása szerint a konfliktus elhúzódhat, ami a gazdasági növekedés lassulásának és az inflációs nyomás terjedésének kockázatát hordozza magában. Hozzátette, hogy

az Egyesült Államok gazdasága különösen sérülékeny az energia- és műtrágyaárak emelkedésével szemben,

emellett kulcsfontosságú alapanyagokból, köztük a chipgyártáshoz nélkülözhetetlen héliumból is hiány alakulhat ki.

A Crédit Agricole többségi tulajdonában álló Amundi az elmúlt években a passzív befektetési termékek iránti kereslet kiszolgálásával nőtte ki magát. Ennek ellenére továbbra is jóval kisebb amerikai riválisainál, a BlackRocknál és a Vanguardnál. A cég részvényárfolyama az utóbbi években alig emelkedett, a hozamokra részben az is nyomást gyakorol, hogy

2027 júliusában lejár az olasz UniCredittel kötött forgalmazási megállapodása.

Ennek megújítása egyelőre bizonytalan. Növekedési stratégiájának részeként az Amundi a magánhitelezés és más alternatív eszközosztályok terén is próbál terjeszkedni, de ezen a piacon egyelőre még kis szereplőnek számít.

A negyedéves korrigált nettó eredmény 349 millió euró lett, amely felülmúlta az elemzők által várt 318 millió eurót. A korrigált nettó bevétel 902 millió euróra rúgott, ami 9,7 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

