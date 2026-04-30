Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam

A Meta árbevétele 56,3 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévben, ami 33 százalékos növekedést jelent éves alapon. A cég profitja még ennél is nagyobbat ugrott, a nettó eredmény 26,8 milliárd dollár lett, miközben az egy részvényre jutó nyereség 10,44 dollárra nőtt. A számok bőven felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A vállalat továbbra is elképesztő pénzt termel a reklámbizniszből. A teljes bevétel több mint 98 százaléka hirdetésekből érkezett, amit az Instagram és a Facebook AI-alapú ajánlórendszereinek fejlődése is támogatott. Mark Zuckerberg szerint a Meta mesterséges intelligencia fejlesztései egyre jobban javítják a felhasználói aktivitást és a hirdetések hatékonyságát.

A piac mégis idegesen reagált a gyorsjelentés után. Ennek egyik fő oka, hogy a Meta ismét megemelte az idei beruházási előrejelzését, elsősorban az AI-infrastruktúra miatt.

A vállalat már 72 és 80 milliárd dollár közötti éves tőkekiadással számol,

ami elképesztő összeg még a nagy technológiai cégek között is. A befektetők attól tartanak, hogy az AI-verseny olyan méretű költekezési spirált indít el, amely rövid távon rontja a profitabilitást.

A másik probléma, hogy a Reality Labs üzletág továbbra is hatalmas pénznyelő. A virtuális és kiterjesztett valósággal foglalkozó divízió újabb több milliárd dolláros veszteséget termelt.

A befektetők attól is tartanak, hogy a Meta most ugyan elképesztően erős reklámpiaci környezetben működik, de a piac már nem a jelenlegi profitot nézi, hanem azt, mennyire lesz fenntartható ez a növekedés akkor, amikor a vállalat egyszerre próbálja finanszírozni az AI-fejlesztéseket és az adatközpont-építéseket.

A Meta árfolyama 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.

