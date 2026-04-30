Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam
Erős első negyedéves számokat közölt a Meta, a Facebookot és az Instagramot tulajdonló technológiai óriás bevétele és profitja is jóval a várakozások felett alakult. A részvény azonban mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, a befektetőket ugyanis egyre inkább az aggasztja, hogy a vállalat elképesztő tempóban égeti a pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztésére.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
A Meta árbevétele 56,3 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévben, ami 33 százalékos növekedést jelent éves alapon. A cég profitja még ennél is nagyobbat ugrott, a nettó eredmény 26,8 milliárd dollár lett, miközben az egy részvényre jutó nyereség 10,44 dollárra nőtt. A számok bőven felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A vállalat továbbra is elképesztő pénzt termel a reklámbizniszből. A teljes bevétel több mint 98 százaléka hirdetésekből érkezett, amit az Instagram és a Facebook AI-alapú ajánlórendszereinek fejlődése is támogatott. Mark Zuckerberg szerint a Meta mesterséges intelligencia fejlesztései egyre jobban javítják a felhasználói aktivitást és a hirdetések hatékonyságát.

A piac mégis idegesen reagált a gyorsjelentés után. Ennek egyik fő oka, hogy a Meta ismét megemelte az idei beruházási előrejelzését, elsősorban az AI-infrastruktúra miatt.

A vállalat már 72 és 80 milliárd dollár közötti éves tőkekiadással számol,

ami elképesztő összeg még a nagy technológiai cégek között is. A befektetők attól tartanak, hogy az AI-verseny olyan méretű költekezési spirált indít el, amely rövid távon rontja a profitabilitást.

A másik probléma, hogy a Reality Labs üzletág továbbra is hatalmas pénznyelő. A virtuális és kiterjesztett valósággal foglalkozó divízió újabb több milliárd dolláros veszteséget termelt.

A befektetők attól is tartanak, hogy a Meta most ugyan elképesztően erős reklámpiaci környezetben működik, de a piac már nem a jelenlegi profitot nézi, hanem azt, mennyire lesz fenntartható ez a növekedés akkor, amikor a vállalat egyszerre próbálja finanszírozni az AI-fejlesztéseket és az adatközpont-építéseket.

A Meta árfolyama 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
