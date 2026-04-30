Donald Trump elindít egy új nyugdíjprogramot, amerikaiak milliói nyerhetnek az állami támogatáson
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön írta alá azt a végrehajtási rendeletet, amely egy új kormányzati weboldalon keresztül könnyítené meg a nyugdíj-megtakarításokhoz való hozzáférést. Az intézkedés elsősorban azokat a munkavállalókat célozza, akik munkahelyükön nem részesülnek ilyen juttatásban.

A rendelet értelmében az amerikai pénzügyminisztériumnak januárig kell elindítania a TrumpIRA.gov nevű weboldalt. Az időzítés nem véletlen, hiszen ekkor lép életbe a Joe Biden elnöksége alatt, 2022-ben elfogadott Secure 2.0 törvény egyik kulcseleme. Ez az úgynevezett "saver's match", vagyis az állami megtakarítási kiegészítés.

A program az évi 35 ezer dollárnál kevesebbet kereső munkavállalóknak akár 50 százalékos, legfeljebb ezer dolláros állami hozzájárulást biztosít,

ezt az összeget a hatóságok közvetlenül a jogosultak megtakarítási számlájára utalják. Donald Trump már a februári kongresszusi beszédében is kiemelte az állami hozzájárulás jelentőségét.

Az új weboldal esetében a pénzügyminisztérium nem köt kizárólagos megállapodást egyes pénzügyi intézményekkel. Ez jelentős eltérés a korábban bizonyos gyermekek számára indított Trump Accounts programhoz képest. Fontos azonban kiemelni, hogy az elérhető megtakarítási konstrukciókat a tárca előzetesen ellenőrizni fogja.

Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban

Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam

Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon

A Pew Charitable Trusts 2025-ös felmérése rávilágít a probléma súlyára. Az adatok szerint az Egyesült Államokban

a magánszektorban dolgozók közel fele, mintegy 56 millió munkavállaló semmilyen munkahelyi nyugdíjcélú juttatásban nem részesül.

Csúnya adatok érkeztek: veszteségbe fordult a horvát olajipari óriás

Meglépte a kormány: új módszerrel nyúlnak bele az üzemanyagárakba Magyarország szomszédjában

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Leyden/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
