Döntöttek a Shopper Park Plus részvényesei - Több mint 22 millió euró osztalék jön

Megtartotta éves közgyűlését a Shopper Park Plus, ahol a részvényesek elfogadták a 2025-ös beszámolót, döntöttek az osztalékfizetésről, módosították az alapszabályt és több működési kérdésben is határoztak. A befektetők számára a legfontosabb döntés egyértelműen az osztalék jóváhagyása volt, emellett a társaság hivatalosan is holdingcéggé alakította főtevékenységét.

A Shopper Park Plus 2026. április 29-én tartotta éves rendes közgyűlését. Az eredetileg reggel 10 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a szavazatok 47,39 százalékát képviselő részvényes jelent meg, ami nem érte el az alapszabály szerinti 50 százalékos küszöböt. Az egy órával később megtartott megismételt közgyűlés azonban már a megjelentek számától függetlenül határozatképes volt.

A részvényesek elfogadták a társaság 2025-ös IFRS szerinti beszámolóit. Az anyavállalat mérlegfőösszege 286,9 millió euró lett, a tárgyévi átfogó nyereség pedig 17,3 millió eurót tett ki. A konszolidált számok ennél jóval nagyobb méretet mutatnak, a csoportszintű mérlegfőösszeg 568,2 millió euró volt, míg az átfogó nyereség megközelítette a 37 millió eurót.

A befektetők számára a legfontosabb döntés az osztalékfizetés jóváhagyása lehetett.

A közgyűlés arról határozott, hogy a társaság összesen 22,35 millió euró osztalékot fizet ki a 2025-ös üzleti év után.

Az osztalékfizetés pontos fordulónapját később az igazgatóság határozza meg.

Fontos változás történt a cég hivatalos tevékenységi körében is. A részvényesek megszavazták, hogy a

Shopper Park Plus főtevékenysége innentől holdingtevékenység legyen.

Ezzel párhuzamosan több klasszikus ingatlanpiaci tevékenységet töröltek a cégprofilból, köztük az ingatlanfejlesztést, az ingatlan-bérbeadást és az építményüzemeltetést is.

A közgyűlés több ponton módosította az alapszabályt is. Szigorodtak például a közgyűlési részvétel feltételei, a jövőben a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanapig kell benyújtaniuk a tulajdonosi igazolásokat. A meghatalmazással eljáró részvényesek esetében is pontosították a formai követelményeket.

A részvényesek jóváhagyták az igazgatóság munkáját is, és megadták a vezetők számára a felmentvényt a 2025-ös üzleti évre. Emellett döntés született arról is, hogy a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjai havi bruttó 100 ezer forintos tiszteletdíjat kapnak pozíciónként.

A társaság közgyűlése elfogadta a módosított javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést is, valamint felhatalmazta a társaság jogi képviselőjét az alapszabály-változások cégbírósági átvezetésére.

Címlapkép forrása: © Szabó Gábor /Gabriel Szabo

