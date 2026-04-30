Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam

Erős negyedéves számokat közölt a Stellantis, a vállalat profitja közel megháromszorozódott, a vállalat pedig jócskán felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A befektetők mégsem örültek az eredményeknek, a részvény árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.

Meglepetést okozott a Stellantis első negyedéves gyorsjelentése, miután az autógyártó 960 millió eurós korrigált működési eredményt ért el az év első három hónapjában. Ez messze meghaladta az elemzők által várt 568 millió eurót, és közel háromszorosa volt az egy évvel korábbi 327 millió eurónak.

A vállalat árbevétele 6 százalékkal, 38,1 milliárd euróra emelkedett, miközben a nettó eredmény is látványosan javult.

A Stellantis 377 millió eurós profitot ért el, szemben az előző év azonos időszakában elszenvedett 387 millió eurós veszteséggel.

A javulás mögött elsősorban az észak-amerikai piac állt, ahol a cég eladásai emelkedtek. Ez különösen fontos a Stellantisnak, mert az elmúlt időszakban éppen az amerikai működés gyengélkedése okozott komoly problémát a konszernnek.

Antonio Filosa vezérigazgató szerint a 2025-ben piacra dobott modellek kedvező fogadtatásban részesültek, és a vállalat bízik abban, hogy az idén érkező további 10 új modell tovább javítja majd a teljesítményt.

A piac reakciója viszont negatív volt, a részvényárfolyam több mint 10 százalékos mínuszba került a gyorsjelentés után, mivel a befektetők továbbra is óvatosak az autóiparral kapcsolatban, különösen a kínai verseny, az elektromos átállás költségei és az amerikai vámkockázatok miatt.

A mostani gyorsjelentés abból a szempontból is fontos mérföldkő, hogy a Stellantis most először közölt negyedéves profitszámokat, a vállalat korábban csak félévente tett közzé részletes eredményeket.

Címlapkép forrása: Bing Guan/Bloomberg via Getty Images

