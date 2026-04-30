Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény

Az Amixa Holding közgyűlése összesen 390,2 millió forintos osztalék kifizetéséről döntött, ami részvényenként 30 forintos kifizetést jelent.
A jelenlegi részvényárfolyammal számolva 9,7 százalék osztalékhozam adódik.
A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett társaság a 2025-ös profit mellett az eredménytartalék egy részét is felhasználja az osztalékfizetéshez.
A társaság egyedi szinten 258,7 millió forintos teljes átfogó eredményt ért el tavaly, a konszolidált nettó profit 396,4 millió forintra emelkedett.
Az Amixa szerint a mostani döntés azt jelzi, hogy a holding a növekedésből származó eredmények egy részét közvetlenül is vissza kívánja juttatni a részvényeseknek.
Az eredményekben fontos szerepet játszik a Foodnet, amely 2024 januárjában került az Amixa-csoportba. A társaság stabil piaci pozícióval és erős partnerhálózattal rendelkezik, és már röviddel az akvizíció után 300 millió forintos osztalékot fizetett az anyavállalatnak.
Prutkay Zoltán, az Amixa igazgatótanácsának elnöke szerint a Foodnet gyorsan igazolta a hozzá fűzött stratégiai várakozásokat. A cégvezető kiemelte, hogy az akvizícióból származó szinergiák már nemcsak a vállalatcsoport eredményében, hanem a részvényesek számára is közvetlenül érzékelhető osztalékfizetésben jelennek meg.
A Foodnet Magyarország egyik jelentős élelmiszer-importőre és disztribútora. Több ismert nemzetközi márka kizárólagos hazai forgalmazója, köztük a Müller, a Starbucks, az Arla és a Lurpak termékeit is értékesíti. Partnerei között megtalálható az Auchan, a Spar, a Lidl, a Tesco, a DM és a Rossmann is.
A menedzsment szerint a Foodnet hozzájárulása a következő időszakban tovább nőhet. A társaság 2026 áprilisában újabb, 420 millió forintos osztalék kifizetéséről döntött az Amixa javára, amit további 20 millió forintos osztalék egészít ki a Hunorganic Kft.-től. Ez alapján az Amixa osztalékbevétele éves alapon közel 47 százalékkal emelkedhet.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
