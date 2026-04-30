Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - "Semmivel sem ér kevesebbet a cég"

Az Opus Global árfolyama komoly esést szenvedett el a választások körüli időszakban, a részvény árfolyama év eleje óta közel 47 százalékot esett.
A Telex ezzel kapcsolatban is kérdezte Vida Józsefet, az Opus Global elnökét, aki szerint
a piaci reakció túlzó volt, és elsősorban érzelmi alapon született meg, nem pedig gazdasági racionalitás mentén.
Azt mondta, nem lepte meg az árfolyammozgás, mert sok befektető olyan dolgokat köt össze egymással, amelyek szerinte valójában nem kapcsolódnak. Úgy fogalmazott, hogy „ez nem racionális és nem gazdasági alapú döntés volt, hanem emocionális”. Szerinte az Opus éves jelentéséből egészen más értékelésnek kellene kijönnie, de minden befektető maga dönti el, hogy mit áraz és mibe fektet.
Vida József szerint az Opust leegyszerűsítve kizárólag építőipari vállalatként kezelik, miközben a cégcsoport négy különböző szegmensben működik. Úgy látja, a nyilvánosság mégis kizárólag az építőipari érdekeltségekre koncentrál, holott a Mészáros és Mészáros is ugyanúgy megszenvedte az elmúlt évek ágazati nehézségeit.
Arra a felvetésre, hogy a cégcsoport jelentős állami megbízásokat nyert el az elmúlt években, Vida József azt hangsúlyozta, hogy az Opus Global nyílt részvénytársaságként működik, amelyet a Magyar Nemzeti Bank, a piac és nemzetközi minősítők is ellenőriznek. Szerinte az elmúlt években felépített vállalatok időtállóak, több mint 4300 ember dolgozik a csoportnál négy különböző üzletágban. Úgy fogalmazott, hogy az építőipari projektek kapcsán „valószínűleg pályázati rendszerben” nyerték el a munkákat.
Az építőipari piac működéséről azt mondta, hogy cégeik a piacból élnek, miközben az elmúlt években a szektor rendkívül nehéz időszakon ment keresztül. Felidézte, hogy a Covid, majd a háború és a gazdasági lassulás jelentős visszaesést hozott az építőiparban, sok vállalat pedig a meglévő kapacitásainak megtartásáért küzdött. Szerinte ilyen helyzetben természetes, hogy a kormány munkával és lehetőségekkel próbálja segíteni az ágazatot, mert „minden kormánynak a válságban ez a feladata”.
Vida József visszautasította azt a megközelítést is, amely szerint az Opus-csoport cégei kizárólag politikai kapcsolatok miatt jutottak megrendelésekhez. Úgy fogalmazott, hogy rendre ugyanoda futnak ki a kérdések, vagyis arra, hogy akik dolgoztak, azok valójában nem értenek hozzá, és csak kapcsolatok miatt kaptak munkát. Szerinte azonban azt kellene nézni, hogy mely cégek rendelkeztek megfelelő kapacitással és szakmai tudással a projektek elvégzéséhez.
A legfontosabb állítása az volt, hogy szerinte
az Opus értékét hosszú távon nem befolyásolja a kormányváltás.
Arra a kérdésre, hogy mennyivel ér kevesebbet a cég azzal, hogy nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, egyértelmű választ adott.
Szerintem semmivel sem ér kevesebbet.
Hozzátette, hogy hosszú távon szerinte nincs hatása a politikai változásnak a vállalat működésére.
A jövőbeli közbeszerzések kapcsán Vida József azt mondta, nem gondolja, hogy a korábban sikeres cégeket automatikusan kizárnák a piacról. Szerinte azok a vállalatok, amelyek mérnökökkel, dolgozókkal és megfelelő kapacitással rendelkeznek, a jövőben is indulhatnak a tendereken. Úgy fogalmazott, hogy ha bármelyik kormány közbeszerzést ír ki, azon az Opus-csoport cégei is indulhatnak, a döntést pedig majd a bírálóbizottságok hozzák meg.
Aki a legjobb ár és értékajánlatot adja, az majd nyer.
