Nagy bajban a Volkswagen, a teljes üzleti modellt át kell alakítani

A vállalat járműértékesítése közel 7 százalékkal esett vissza, a kiszállított autók száma 2 millió alá esett. Különösen fájdalmas a kínai piac gyengülése, ahol 20 százalékos visszaesést szenvedett el a cég, de Észak-Amerikában is 9 százalékkal csökkentek az eladások.
Az árbevétel 75,7 milliárd euró lett, ami 2,5 százalékos csökkenést jelent éves alapon.
A Volkswagen működési profitja 2,5 milliárd euróra csökkent az idei első három hónapban, ami 14,3 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az eredmény jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól.
A Volkswagen vezetése szerint az autóipar egyszerre több irányból kapja a pofonokat. Oliver Blume vezérigazgató a háborúkat, a geopolitikai feszültségeket, a kereskedelmi korlátozásokat, a szigorodó szabályozást és az egyre élesebb versenyt nevezte meg a legfontosabb problémák között.
A vállalat pénzügyi vezetője, Arno Antlitz ennél is keményebben fogalmazott. Szerinte a világ másfél év alatt teljesen megváltozott, miközben a kínai verseny egyre erősebben gyűrűzik át Európába is. Úgy látja,
a korábban meghirdetett költségcsökkentési program már önmagában nem lesz elég, ezért a Volkswagennek gyakorlatilag újra kell szabnia a teljes üzleti modelljét.
A konszern már most is komoly átalakításban van. A vállalat az első negyedévben közel 1 milliárd eurónyi általános költséget vágott le, a konszern a döntéshozatal egyszerűsítését, a gyárak hatékonyságának javítását és a fejlesztések felgyorsítását tűzte ki célul.
Külön problémát jelent az amerikai vámháború. A Volkswagen közlése szerint a magasabb amerikai vámok több üzletág eredményét is rontották, köztük a Porsche és az Audi teljesítményét is. A Porsche működési profitja 0,7 milliárd euróról 0,5 milliárd euróra csökkent, miközben az eladások közel 10 százalékkal estek vissza.
A teherautós üzletág különösen gyenge negyedévet zárt, a Trucks divízió működési profitja 640 millió euróról mindössze 40 millió euróra zuhant, részben a gyengébb kereslet, részben az elektromos projektek átstrukturálása miatt.
Van azonban néhány pozitívum is a jelentésben. Európában 15 százalékkal nőtt a rendelésállomány az év végéhez képest, amit több új modell, köztük a VW T Roc, a Cupra Terramar, a Skoda Elroq és az elektromos Porsche Cayenne iránti kereslet hajtott. Az elektromos autók rendelésállománya is emelkedett.
A vállalat pénzügyi helyzete továbbra is stabil, az autóipari divízió nettó cash flow-ja 2 milliárd euró lett az első negyedévben, ami nagy javulás a tavalyi mínusz 828 millió euróhoz képest. A nettó likviditás 34 milliárd euró.
A Volkswagen továbbra is óvatos a kilátásokkal kapcsolatban.
A cég 2026-ra legfeljebb 3 százalékos árbevétel-növekedést vár, miközben a működési marzs csak 4 és 5,5 százalék között alakulhat.
A vállalat külön kiemelte, hogy a közel-keleti konfliktus további eszkalációjának hatását egyelőre nem tudják megbecsülni, ezért az még nincs benne az előrejelzésekben.
A Volkswagen részvényárfolyama idén már 18 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images
