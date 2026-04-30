Súlyos veszteséget termelt az MNB-botrányban érintett ingatlancég

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Jelentős veszteséggel zárta a 2025-ös évet a lengyel tőzsdén jegyzett, közép-kelet-európai ingatlanfejlesztő és üzemeltető GTC, amely az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi befektetései miatt került reflektorfénybe. A társaság eredményét komoly ingatlanleértékelések, megugró finanszírozási költségek és az adósságállomány növekedése húzta le, miközben a cég nagyszabású refinanszírozási és eszközeladási programmal próbálja stabilizálni működését.

Nagy veszteség a GTC-nél

A GTC 155 millió eurós nettó veszteséget ért el 2025-ben, miközben egy évvel korábban még 53 millió eurós profitot termelt.

A romló eredmény hátterében elsősorban

az ingatlanok átértékelése,

a magasabb kamatkörnyezet

és a megemelkedett finanszírozási költségek állnak.

A cég különösen nagy leírást hajtott végre a magyar portfólión.

Magyarországon 78 millió eurós értékvesztést számoltak el, miközben Lengyelországban további 53 millió eurós negatív átértékelés rontotta az eredményt.

A GTC az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott Magyarországon, miután az MNB egyik alapítványi struktúrája jelentős összeget fektetett a társaságba. A mostani beszámoló alapján jól látszik, hogy a vállalat komoly pénzügyi nyomás alatt működik. A nettó hitelállományhoz viszonyított eladósodottsági mutató, az úgynevezett net LTV 57 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 52,7 százalékról.

A társaság adóssága 1,9 milliárd euróra nőtt, miközben az átlagos kamatteher is jelentősen emelkedett.

A finanszírozási költségek 40 millió euróról 87 millió euróra ugrottak egy év alatt.

A cég szerint ezt főként az új hitelek, a magasabb kamatszintek és a kötvényrefinanszírozás okozta.

A menedzsment egyik legfontosabb feladata jelenleg a finanszírozás stabilizálása. A GTC 455 millió eurónyi új biztosított kötvényt bocsátott ki 2030-as lejárattal, amellyel régebbi kötvényeit refinanszírozta, emellett 330 millió eurónyi rövid lejáratú bankhitelt is átütemezett.

A vállalat közben jelentős eszközeladásokba is kezdett, hogy javítsa likviditását és csökkentse az adósságot. A cég összesen 135 millió euró nettó bevételt realizált különböző ingatlanok és telkek értékesítéséből.

Budapesten például eladták a GTC Future irodaházat és kapcsolódó fejlesztési területeket is.

A működési oldalon ugyanakkor nem minden szám negatív. A bérleti és szolgáltatási bevételek 8 százalékkal, 202 millió euróra emelkedtek, elsősorban a német lakásportfólió bevonása miatt. A kereskedelmi ingatlanportfólió kihasználtsága 87 százalékra javult, a bevásárlóközpontoknál pedig 96 százalékos kihasználtságot ért el a cég.

A német lakásportfólió szintén fontos elem lett a társaság működésében. A GTC közel 5200 németországi bérlakással rendelkezik, ahol a kihasználtság 86 százalékra javult, miközben az átlagos bérleti díj is emelkedett.

Mennyit ér az ingatlanportfólió?

A GTC beszámolójának egyik legfontosabb száma az úgynevezett EPRA NTA, vagyis az ingatlanos cégeknél széles körben használt nettó eszközérték-mutató, amely lényegében azt mutatja meg, hogy mennyit érhet a vállalat ingatlanvagyona és egyéb eszközállománya a kötelezettségek levonása után. A társaság közlése szerint a GTC teljes EPRA NTA értéke 2025 végén 1,124 milliárd euró volt, ami ugyan csökkent az egy évvel korábbi 1,284 milliárd euróról, de még így is részvényenként 1,96 eurós, vagyis 8,28 zlotys nettó eszközértéket jelentett, miközben a részvényárfolyam most 2,68 zloty.

Ez azért különösen fontos, mert a Matolcsy Györgytől korábban többször is elhangzott érvelés lényege éppen az volt, hogy a GTC mögött álló ingatlanportfólió értéke jóval magasabb lehet annál, amit a tőzsdei árfolyam tükröz. A cég jelenleg 43 ingatlant kezel a régióban, összesen 721 ezer négyzetméternyi bérbeadható területtel, emellett közel 5200 németországi lakás is a portfólió része.

Ide tették a pénzt az MNB alapítványai

Múlt héten Matolcsy György korábbi jegybankelnök is megszólalt az MNB alapítványok legnagyobb befektetésének számító GTC részvényárfolyam-esése kapcsán, Matolcsy érvelése szerint a részvények aktuális ára sokszor rövid távú piaci hangulatot tükröz, miközben az ingatlanportfólió tényleges értéke ettől eltérhet. Egy módszertan alapján Matolcsy azt állítja, hogy a GTC részvényenkénti nettó eszközértéke 2025 szeptemberében 2,19 euró volt, ami mintegy 787 millió eurós, hozzávetőleg 308 milliárd forintos értéket jelentett.

A volt jegybankelnök hozzátette:

a befektetés hosszú távú „buy-and-hold” stratégia részeként történt, ezért szerinte nem indokolt a rövid távú tőzsdei mozgásokból következtetni a teljes értékére.

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene értékelni a GTC-részesedést, komoly vita alakult ki Simor András és Matolcsy György korábbi jegybankelnökök között.

Simor szerint a vagyont a tőzsdei árfolyamon kell értékelni, Matolcsy szerint viszont ez szakmailag hibás megközelítés. Az ingatlanok értékesíthetőségével kapcsolatban Simor azt is mondta, hogy azokat a könyv szerinti értéken nem lehet eladni.

Esik az árfolyam

A GTC fundamentumai folyamatosan romlottak, részvényárfolyama az elmúlt években meredeken esett. Idén 13, az elmúlt egy évben 34, az elmúlt 5 évben 62 százalékot esett.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ