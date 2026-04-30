Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon

A Mol adásvételi szerződést kötött az O&GD Central kutatás-termelési eszközeinek megvásárlására. A tranzakció részeként a társaság megszerzi az O&GD 51 százalékos részesedését három közép-magyarországi koncesszióban, a mogyoródi, a nagykátai és az ócsai területeken. Ezekben a projektekben a Mol már 2023-ban megjelent 49 százalékos tulajdonosként, most pedig teljes kontroll alá kerülhetnek az eszközök.

A három koncesszió jelenleg napi 700 hordónyi olajtermeléssel rendelkezik az O&GD részesedésére vetítve. Emellett a tranzakció része több kelet-magyarországi gáztermelő eszköz is, köztük három további koncesszió, amelyek napi közel 200 hordó-egyenértéknyi gáztermelést biztosítanak.

A Mol számításai szerint az akvizíció összesen napi mintegy 900 hordó-egyenértékes termelésnövekedést jelenthet a csoport számára.

Schubert Archibald, a Mol Magyarország kutatás-termelési üzletágának vezetője szerint a bizonytalan globális energiapiaci környezetben különösen fontos a hazai kitermelés erősítése. Kiemelte, hogy a vállalat az elmúlt öt évben közel 160 milliárd forintot fordított magyarországi olaj- és gázkitermelési beruházásokra, ennek eredményeként pedig több új lelőhelyet is sikerült feltárni.

A cégvezető szerint a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson van, amit az új találatok és a termelésoptimalizálás is támogat. Példaként említette az Endrőd környéki területet, ahol a Mol 2025-ben szerzett érdekeltséget, majd még ugyanabban az évben új gázmezőt fedezett fel 1760 méteres mélységben. Az ottani Nagykörű-D-2 kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter földgázt szállít a Mol tiszaújvárosi üzemének.

A tranzakció lezárása 2026 harmadik negyedévében várható, amennyiben a szükséges hatósági jóváhagyások megszületnek.

A Mol árfolyama ma 2,6, idén 41 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ