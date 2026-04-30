Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A Mol adásvételi szerződést kötött az O&GD Central kutatás-termelési eszközeinek megvásárlására. A tranzakció részeként a társaság megszerzi az O&GD 51 százalékos részesedését három közép-magyarországi koncesszióban, a mogyoródi, a nagykátai és az ócsai területeken. Ezekben a projektekben a Mol már 2023-ban megjelent 49 százalékos tulajdonosként, most pedig teljes kontroll alá kerülhetnek az eszközök.
A három koncesszió jelenleg napi 700 hordónyi olajtermeléssel rendelkezik az O&GD részesedésére vetítve. Emellett a tranzakció része több kelet-magyarországi gáztermelő eszköz is, köztük három további koncesszió, amelyek napi közel 200 hordó-egyenértéknyi gáztermelést biztosítanak.
A Mol számításai szerint az akvizíció összesen napi mintegy 900 hordó-egyenértékes termelésnövekedést jelenthet a csoport számára.
Schubert Archibald, a Mol Magyarország kutatás-termelési üzletágának vezetője szerint a bizonytalan globális energiapiaci környezetben különösen fontos a hazai kitermelés erősítése. Kiemelte, hogy a vállalat az elmúlt öt évben közel 160 milliárd forintot fordított magyarországi olaj- és gázkitermelési beruházásokra, ennek eredményeként pedig több új lelőhelyet is sikerült feltárni.
A cégvezető szerint a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson van, amit az új találatok és a termelésoptimalizálás is támogat. Példaként említette az Endrőd környéki területet, ahol a Mol 2025-ben szerzett érdekeltséget, majd még ugyanabban az évben új gázmezőt fedezett fel 1760 méteres mélységben. Az ottani Nagykörű-D-2 kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter földgázt szállít a Mol tiszaújvárosi üzemének.
A tranzakció lezárása 2026 harmadik negyedévében várható, amennyiben a szükséges hatósági jóváhagyások megszületnek.
A Mol árfolyama ma 2,6, idén 41 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt az elemző, aki eltalálta a magyar GDP-adatot
Beindult a növekedés.
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.
Ursula von der Leyen bejelentette: jön a nagytakarítás, amire a magyar cégek is évek óta vártak
Az Európai Bizottság nekiáll kiirtani a felesleges, kártékony szabályokat.
Súlyos erdőtűz pusztít Magyarország szomszédjában
Már 70 hektár ég.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Irán legfőbb vezére pontról pontra szétszedte a béketervet - Trump minden követelésére nemet mondott
Nehezen lesz így vége a konfliktusnak.
Kongatják a vészharangot: olyan pusztító szárazság csapott le Magyarországra, amire senki sem számított
Nyár elejét idézi a talaj állapota.
Alig kevesebb a légúti panaszos beteg, lassan tűnik el az influenzaszezon
A kórházi betegek számához képest új csúcson az intenzíven kezeltek aránya
Példátlan felháborodás söpört végig Ukrajnán: radikális változás jön a harcoló alakulatoknál
Nehéz lesz megoldani a rotációt.
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?