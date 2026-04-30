Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!

Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, részben amiatt, mert az olajárak újra meredeken emelkednek.

A Brent árfolyama közel négyéves csúcsra emelkedett, miután továbbra sem látszik érdemi előrelépés a közel-keleti konfliktus lezárása felé, sőt az Axios értesülése szerint Donald Trump új iráni katonai támadást készíthet elő.

A Brent árfolyama már a kilencedik egymást követő napon került feljebb.

Ilyen hosszú emelkedő szériára legutóbb 2022 májusában volt példa.

Az olaj idei teljesítménye különösen látványos, az árfolyam több mint 80 százalékot emelkedett év eleje óta.

Címlapkép forrása: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ