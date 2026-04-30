Vizsgálatot indított Brüsszel a Mol egyik uniós megállapodása miatt
Az Európai Parlament egyik frissen elfogadott dokumentuma szerint az Európai Bizottság vizsgálja, hogyan jöhetett létre legalább egy finanszírozási megállapodás a Mollal annak ellenére, hogy a vállalatban jelentős tulajdonnal rendelkező alapítványi struktúrák elvileg tiltólistán vannak az uniós kötelezettségvállalásoknál.
Az Európai Parlament 2024-es költségvetési mentesítési dokumentumában jelent meg az a rész, amely szerint

az Európai Bizottság vizsgálatot folytat legalább egy olyan finanszírozási megállapodás miatt, amely a Mol és az Európai Bizottság között jött létre.

A parlamenti szöveg szerint kérdéses lehet, hogy az ügy összeegyeztethető-e a 2022-ben elfogadott uniós korlátozásokkal.

A dokumentum külön kiemeli, hogy a Mol „tényleges ellenőrzése” három, a magyar kormányhoz kötődő közérdekű vagyonkezelő alapítványon keresztül történik, amelyek egyenként 10 százalékos részesedéssel rendelkeznek a vállalatban. Ez azért érzékeny kérdés, mert az Európai Unió tagállamai 2022-ben gyakorlatilag kizárták a kekvákat és az általuk fenntartott intézményeket az új uniós támogatási kötelezettségvállalásokból az átláthatósági és összeférhetetlenségi aggályok miatt.

Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény

Döntöttek a Shopper Park Plus részvényesei - Több mint 22 millió euró osztalék jön

Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam

Az Európai Parlament által elfogadott szöveg szerint „aggodalommal állapítják meg”, hogy a tiltó döntés után mégis létrejöhetett legalább egy finanszírozási megállapodás a Bizottság és a Mol között. A dokumentum szerint a Bizottság már vizsgálja az ügyet, az Európai Parlament pedig magyarázatot vár arra, hogyan történhetett meg egy ilyen szerződés aláírása.

Az ügy politikailag azért különösen érzékeny, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok körüli vita az egyik legfontosabb eleme az uniós jogállamisági eljárásoknak. Ezek miatt Magyarország több milliárd eurónyi uniós forráshoz nem fér hozzá teljes körűen, és az Európai Bizottság korábban külön is jelezte, hogy a magyar módosítások nem oldották meg teljesen a problémákat.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
