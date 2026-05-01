A káoszban egy irányba húznak a magyar profik: úgy zsákolják a forintot, mint még soha

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az április végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Áprilisban továbbra is a Közel-Kelet felől érkező hírek mozgatták leginkább a nemzetközi piacokat: az iráni konfliktus ugyan nem zárult le, a tűzszüneti megállapodás azonban elég volt ahhoz, hogy a befektetők elkezdjék kiárazni a legrosszabb forgatókönyveket – írják április végi portfólióajánlóikban a magyar alapkezelők képviselői.
A feszültség középpontjában változatlanul a Hormuzi-szoros áll: a bizonytalan helyzet az olaj- és gázellátáson keresztül súlyos inflációs kockázatot jelent a világgazdaság számára.
Bár a piaci szereplők egyelőre inkább rövid, korlátozott gazdasági hatású konfliktussal számolnak, az olajár tartósan magasabb szinten ragadt.
A részvénypiacok mindeközben meglepően jól állták a sarat, sőt, több régióban kifejezetten erős hónapot zártak. Az amerikai piacokon az S&P 500 és a Nasdaq új csúcsokra kapaszkodott, a ralit továbbra is a technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények hajtották. Európában óvatosabb a hangulat: az energiaárak emelkedése, a gyengébb növekedési kilátások és az importfüggőség érzékenyebbé tették a piacokat a közel-keleti fejleményekre, míg a régiós és feltörekvő piacok az amerikai dollár gyengüléséből és a kockázatvállalási kedv visszatéréséből profitálhattak.
A monetáris politika világában a kivárás uralkodik, a Fed nem változtatott a kamatokon, és bár a piac időről időre újra elkezdte árazni a lazítás lehetőségét, a tartósan magas energiaárak és az inflációs kockázatok miatt a gyors kamatcsökkentési forgatókönyv ismét távolabb került. Hasonló óvatosság látszik Európában is: az EKB a háborús energiaársokk lecsengését várja, miközben a növekedési kép romlik, az inflációs félelmek erősödése pedig rendkívül megnehezíti a jegybanki döntéshozatalt. A kötvénypiacokon a márciusi feszültségek után konszolidáció következett, de a hozamok továbbra is historikusan vonzó szinteken maradtak.
Magyarországon egészen új történet kezdődött: az áprilisi választások után a piac látványos pozitív reakcióval díjazta a politikai fordulatot, az optimizmust az uniós források felszabadulásának lehetősége és hosszabb távon az euró bevezetésének reménye indokolja. A forint többéves csúcsra erősödött, a hazai állampapírhozamok érdemben csökkentek, a BUX pedig nagyot emelkedett, habár nem minden magyar cég örülhet a politikai fordulatnak. A portfóliómenedzserek értelmezése szerint
a magyar eszközökben megjelent egy "konvergenciasztori": a befektetők a kockázati prémium csökkenését, a gazdaságpolitikai hitelesség javulását és a régiós felzárkózás lehetőségét árazzák.
Az áprilisi események hatására a portfóliómenedzserek kisebb átalakításokat hajtottak végre az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A legjelentősebb módosítás, hogy a pénzpiaci kitettség súlyát nagy mértékben, 2 százalékponttal növelték, miközben a részvényekét erősen (közel 2 százalékponttal) visszavágták. A magyar kötvények ugyan nyertesei voltak a folyamatoknak, a nemzetközi kötvényekből azonban kifelé mozdultak a magyar profik, emellett az árupiaci befektetések súlya minimálisan növekedett.
A kockázatcsökkentő attitűd a nagy eszközkategóriák relációjában is megmutatkozik: a pénzpiaci kitettség 13%-ról 15%-ra növekedett, a kötvényeké 32%-on stagnált,
a részvények súlya 28%-ra csökkent (ez tavaly augusztus óta nem látott mélypont),
az alternatív befektetések tartását pedig változatlanul 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A közös modellportfólióban jelenleg a magyar kötvények kapják a legnagyobb súlyt (19,8%), a dobogó második fokán a pénzpiaci kitettség szerepel, harmadikként a fejlett piaci részvények futottak be (12,9%), a negyedik legnagyobb kitettséget pedig a nemzetközi kötvényeknek (12,3%) szánják a portfóliómenedzserek.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. Az április végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek teljesen beleszerettek a forintba,
ma már 59,4%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez újabb nagy ugrás a múlt havi szinthez képest, és ennek a dimenziónak a követése óta minden korábbinál magasabb értéket tesz ki. A profik most a megelőző havihoz képest csaknem másfél százalékponttal, 18,4%-ra csökkentették az eurós kitettséget, ez abszolút mélypont, ezenkívül a dolláros kitettségből is jócskán visszavágtak (15,1%). Az egyéb devizás kitettség ajánlott súlya szintén mélypontra zuhant, jelenleg 7,0%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők:
- MBH: a defenzívebb szektorokat részesítenénk előnyben
- Equilor Alapkezelő: Magyar konvergencia
- VIG Alapkezelő: csiki-csuki a béketárgyalásokon és a piacokon
- Apelso Capital: Lezáratlan fejezet a nagyvilágban, új történet itthon
- Hold: a rendszerváltás után már bátrabban tart az ember forintos eszközöket
- Erste: Visszatértek a stagflációs kockázatok
- Amundi: Csúcsközelben a részvénypiac, de Hormuz továbbra is szoros
- Accorde: "Sell in May"
- Gránit: az európai olajhiány egyre közelebb lehet
- K&H: enyhe részvénytúlsúlyt tartunk fenn
- OTP: a forint gyengülésére számítunk
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?