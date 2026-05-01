Accorde: "Sell in May"
"Változás?
Annak ellenére, hogy szinte minden pesszimista forgatókönyv valóra vált, a piacok szinte visszatöltötték márciusi esésüket, így a legtöbb általunk figyelt index új csúcsok közelében kereskedik. Ennek megfelelően a márciusban kis mértékben visszavett részvényeket ismét lecsökkentettük, hiszen a deviza és kötvény piacokat tekintve egészen eltérő képet láthatunk. A korábban lecsökkentett régiós kitettséget és fejlett piaci papírokat is egyaránt alacsony szinten tartjuk, várva a jobb belépőket. Nem növeljük egyelőre hazai kitettségünket sem, hiszen a fent említett kockázatok ugyanúgy hatnak, míg a választásokat követő eufória után jöhet zaj, ráadásul kevés részletet tudunk egyelőre az új költségvetésről. Összességében tehát „sell in May”...
Sajnos nem tartották magukat ilyen jól a kötvények, amelyek a közel-keleti háború kirobbanását követően hamar jelentős inflációs sokkot áraztak, ami meglepő módon továbbra sem igazán csorgott át a növekedési várakozásokba. Ennek előnye, hogy a megmaradt vállalati kötvény kitettség nem esett nagyobb mértékben, a felárak a tavalyi Liberation Day-t követő mozgásokat egyáltalán nem ismételték meg, gyakorlatilag a core piaci hozamok mozgatták a legtöbb eszköz árfolyamát. A korábban lecsökkentett durationt kisebb lépésekben emeltük. Hazai hosszú kötvény pozíciónkat továbbra is tartjuk, bár részben ezen is profitot realizáltunk a választásokat követő raliban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 65%
- EUR kitettség: 25%
- USD kitettség: 5%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elmondta a leendő miniszter: akár európai segítséget is kérhet a MÁV a nyári szezonban
Megszólalt Vitézy Dávid.
Folytatja a menetelést a Wall Street
A május is jól indul.
Bejelentette Zelenszkij: hadseregreformot indít Ukrajna
Béremelést kapnak a katonák.
Új békejavaslatot küldött Amerikának az iráni vezetés
A tartalmáról egyelőre keveset tudni.
Megint Tuapszét támadták az ukránok
Találat érte az olajfinomítót.
Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját
Megszólalt a miniszterjelölt.
Mától aktív Ursula von der Leyen történelmi paktuma, amit még az új Magyar-kormány sem támogatott
A megállapodást a leköszönő kormány is elítélte.
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?