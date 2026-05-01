Accorde: "Sell in May"

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írása olvasható.
"Változás?

Annak ellenére, hogy szinte minden pesszimista forgatókönyv valóra vált, a piacok szinte visszatöltötték márciusi esésüket, így a legtöbb általunk figyelt index új csúcsok közelében kereskedik. Ennek megfelelően a márciusban kis mértékben visszavett részvényeket ismét lecsökkentettük, hiszen a deviza és kötvény piacokat tekintve egészen eltérő képet láthatunk. A korábban lecsökkentett régiós kitettséget és fejlett piaci papírokat is egyaránt alacsony szinten tartjuk, várva a jobb belépőket. Nem növeljük egyelőre hazai kitettségünket sem, hiszen a fent említett kockázatok ugyanúgy hatnak, míg a választásokat követő eufória után jöhet zaj, ráadásul kevés részletet tudunk egyelőre az új költségvetésről. Összességében tehát „sell in May”...

Sajnos nem tartották magukat ilyen jól a kötvények, amelyek a közel-keleti háború kirobbanását követően hamar jelentős inflációs sokkot áraztak, ami meglepő módon továbbra sem igazán csorgott át a növekedési várakozásokba. Ennek előnye, hogy a megmaradt vállalati kötvény kitettség nem esett nagyobb mértékben, a felárak a tavalyi Liberation Day-t követő mozgásokat egyáltalán nem ismételték meg, gyakorlatilag a core piaci hozamok mozgatták a legtöbb eszköz árfolyamát. A korábban lecsökkentett durationt kisebb lépésekben emeltük. Hazai hosszú kötvény pozíciónkat továbbra is tartjuk, bár részben ezen is profitot realizáltunk a választásokat követő raliban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 65%
  • EUR kitettség: 25%
  • USD kitettség: 5%
  • Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Hitelezés 2026

