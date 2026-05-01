Amundi: Csúcsközelben a részvénypiac, de Hormuz továbbra is szoros

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írása olvasható.

"Bár folyamatosak a tárgyalások, a világgazdaság közeljövőjét meghatározó hormuzi helyzet kimenete nem tűnik sokkal egyértelműbbnek az egy hónappal ezelőttihez képest. A tárgyalásokat továbbra is óriási zaj övezi, miközben érdemi előrehaladás nem látszik. A Szoros egyszer nyílt ki másfél napra, annak ellenére, hogy tűzszünetet már többször bejelentette a két fél és ezt számtalanszor meg is hosszabbították. A hónap végére az amerikai stratégia a Szoros teljes lezárásával igyekszik nyomást gyakorolni Iránra, amivel a harcok mérséklődése ellenére is csökkent a Szoroson átjutó hajók száma.

A piacok továbbra sem aggódnak a kínálat csökkenése miatt annak ellenére, hogy az elemzések szerint a gazdaságtörténet egyik legnagyobb mértékű energiakínálat kieséséről van szó, noch dazu az amerikai részvénypiacok új csúcsokra emelkedtek. A nem-technológia felülsúlyos ázsiai és európai piacokon ennél azért nagyobb az aggodalom, ezekről a jellemzően energiaimportőr piacokról most kezd a gyakorlatban is eltűnni az olajimport, miután az utolsó, még a harcok kitörése előtt elindult hajók is megérkeztek (3-4 hetes a szállítási idő). Jelentős bizonytalanságot hordoz, hogy a viszonylag optimista hangulat mennyire viseli el az esetleges termeléskorlátozással, leállással kapcsolatos híreket.

Ha azt nézzük, hogy az egyes eszközosztályok hol vannak az iráni olajválság előtti áraikhoz képest, akkor azt látszik, hogy a részvénypiac fent részletezett optimizmusát a többi fontos eszközosztály nem osztja. A kötvényhozamok szinte minden lejárati szegmensben feljebb vannak, mint a háború előtt, akárcsak az olaj és egyéb energiahordozók ára, bár a gáz- és ennek köszönhetően az európai árampiacon viszonylag visszafogott volt az emelkedés. A nyersanyagpiacok defenzív részén a nemesfémek jelentős esésben vannak, miközben a kriptopénzek egyelőre jól teljesítenek a válságban, ami pontosan a fordítottja annak, amit a válság előtt láttunk.

Ez az eszközosztály viselkedés azt jelenti, hogy aki nagy súllyal tartotta a részvényeket, (azon belül is elsősorban a technológiai szektort és Amerikát) úgy érzi, hogy továbbra is jelentős a kockázatkeresés a piacokon, míg mások, akik egyéb eszközökben, a kötvénypiacokon, vagy az energiahordozókon kívül a nyersanyagpiacokon fektetnek be jóval kedvezőtlenebb környezettel szembesülnek.

A kiemelkedő bizonytalanságban a várakozásaink alig változtak. A Hormuzi-szoros lezárása híján továbbra is kedvező világgazdasági növekedésre számítanánk. Az elmúlt hónap megerősítette, hogy az AI beruházások továbbra is támogatóak, és egyelőre a hagyományos gazdasági adatokban sem látszik érdemi romlás. A Szoros tartós lezárása esetén azonban ez a növekedési pálya megkérdőjeleződhet, a jegybanki kamatpályák már így is átárazódtak, a finanszírozási környezet pedig szigorúbbá vált a kötvényhozamok és a kockázati felárak emelkedése miatt. Az optimista részvénypiaci környezet nem tűnik fenntarthatónak a lezárt Szoros mellett kieső energiakínálat esetén.

Ilyen bizonytalan fundamentális világgazdasági kilátások mellett, amikor egy bináris esemény (a Hormuzi-Szoros nyitva/zárva) alakulása jelentős különbséget okoz a kilátásokban, befektetőként érdemes olyan, egyedi kilátások által vezérelt lehetőségekre fókuszálni, amik kevésbé kitettek ennek a kétoldalú kockázatnak.

Az egyik ilyen történet a mesterséges intelligencia folytatódó térnyerése, ami valójában az amerikai (és fejlett ázsiai) részvénypiacok emelkedése mögött áll. Az AI beruházási hullám egyelőre lankadatlan, amit az AI megoldások gyors fejlődése támogat. Az ezzel kapcsolatos infrastruktúra kiépítésben bármilyen szűkösség óriási árazási erőt biztosít az adott termék/megoldás gyártójának, így a technológiai szegmens változó részpiacain bugyog fel a profitrobbanás, jelentős árfolyamemelkedést okozva ezeken a részterületeken. A technológiai szektor reakciója ennek megfelelően erős volt: az iparág az első komolyabb tűzszünettel kapcsolatos hírre csúcsra emelkedett, a félvezető-gyártók pedig azóta 18 napon keresztül minden egyes nap felértékelődtek, ami történelmi rekord.

Az aktuális geopolitikai feszültség ismét rámutatott arra, hogy mennyire kitettek a globális ellátási láncok egy esetleges konfliktusnak (2022 után ismét az energia területén), ami tovább serkentheti és elnyújthatja azt az energiaellátási beruházási hullámot, amit az adatközpontok áramigénye miatt amúgy is emelkedni láttunk. Az energia-autonómia iránti igény erősítheti a saját területen végrehajtott hagyományos energia-beruházásokat, az alternatív- és atomenergia, illetve az ezek integrálásához szükséges energiatárolási infrastruktúra további fejlesztését, amire már korábban is kedvező befektetési lehetőségként tekintettünk.

Vonzó, fundamentális javuláson alapuló befektetési lehetőségért a magyar kormányváltás után kivételesen nem kell a „szomszédba menni”. A leköszönő kormány unortodox megközelítése a magyar országkockázati felárat magas szinten tartotta az állampapírpiacon. Ha az új kormány komolyan gondolja az EU-s pénzek feloldásához szükséges jogállamisági elvárások teljesítését, az már önmagában javíthatja az ország befektetői megítélését, ráadásul a beragadt EU pénzek évekre előre nagyon erős finanszírozási segítséget jelenthetnek. Az Eurozóna csatlakozás hiteles képviselete pedig azzal járhat, hogy a jelenleg a saját devizával rendelkező országok hozamaihoz árazott magyar államkötvény-piacot a sokkal alacsonyabban kereskedő eurós hozamgörbéhez fogja átárazni a piac, ami jelentős felértékelődési potenciált jelenthet.

A fentiek alapján nem változtatunk a múlt hónapban összeállított, óvatos megközelítést alkalmazó portfolió ajánló kockázati kitettségén. Továbbra is az iráni konfliktust figyeljük és a Szoros kinyitásának esetén a kockázat növelésében gondolkodunk. A kötvénypiaci kitettségen belül emeljük a magyar kötvénypiaci kitettséget a nemzetközi kötvények kárára, miközben a portfolió devizális kitettségét nyomott szinten tartjuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ