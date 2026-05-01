Apelso Capital: Lezáratlan fejezet a nagyvilágban, új történet itthon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"A gazdasági racionalitásokat, Trump elnök nyilatkozatait és az amerikai-izraeli katonai erőfölényt figyelembe véve az általános piaci prognózisok az iráni konfliktus feloldását néhány hetes időtávra jósolták 1-1,5 hónappal ezelőtt. Eközben a felek egy törékeny tűzszüneti megállapodást kötöttek, miközben a fontos energiahordozók és egyéb nyersanyagok szállítmányozása szempontjából kritikus Hormuzi-szoros helyzete továbbra is rendezetlen. Az olaj árfolyama 100 dollár környékén ragadt, és bár a határidős árjegyzések ennél alacsonyabbak, közel sincsenek a konfliktust megelőző 60 dollár környékén. Továbbra sem látni teljesen tisztán abban, hogy hol húzódik a felek diplomáciai-katonai tűrőképessége és milyen forgatókönyv érvényesülhet a növekedés, infláció alakulása tekintetében. A korábban várt Fed kamatcsökkentések is közel kiárazódtak, a részvénypiacok ugyanakkor nem roskadoznak a teher alatt, a kötvények tartásával csökkenő reálhozam a befektetőket szépen terelgeti a részvények felé, ám a tőke inkább a fenti kockázatoknak ellenállóbb technológiai szektort, semmint például az európai részvényeket keresi, sőt.

Itthon az áprilisi 12-i választások a Tisza párt egyértelmű, kétharmados győzelmét hozták. Az eredményekre, az alakuló kormányzat bejelentéseire, különös tekintettel az uniós forrásokra és euró bevezetésének célkitűzésére előzetesen bizalmat szavazott a piac, mely a forint erősödésében, a hazai állampapírpiaci hozamok látványos csökkenésében és a magyar blue-chipek árfolyam-emelkedésében öltött formát, erős párhuzamban a két és fél évvel ezelőtti lengyel kormányváltással.

A következő időszaknak is az eddig lezáratlan iráni konfliktus körüli történések és nyilatkozatok adhatnak irányt, de érkeznek a vállalati gyorsjelentések – köztük a nagy amerikai techóriásoké is, de hallunk majd kamatdöntésekről és jegybanki kilátásokról is, ami a közel-keleti helyzet bizonytalanságaival sok konkrétumot várhatóan nem tartalmaz majd.

A jelenlegi kilátásokat tekintve úgy gondoljuk, hogy a globális piacokon inkább a részvénypiacok lehetnek a mostani helyzet relatív nyertesei, ahogyan kellően megalapozottnak gondoljuk a magyar kötvény- és részvénypiaci (utóbbi esetében a szélesebb közép-európai régiós) eszközök tartásában rejlő lehetőségeket is. Ehhez persze szükséges az iráni fejezet megnyugtató lezárása, az itthon megnyílt új történetben pedig a hitelesség megtartása és további erősítése. Az alternatív befektetési eszközökben való kitettségek továbbra is fontos elemei portfóliónknak."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 60%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ