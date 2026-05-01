Equilor Alapkezelő: Magyar konvergencia

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható.

"Egy hónapja még az volt a kérdés, hogy meddig tart az USA-iráni konfliktus és jóllehet a konfliktus még nem zárult le, a tárgyaló felek csak a tűzszünetben állapodtak meg és az olaj ára is magasan ragadt, ennek ellenére a globális kockázatvállalás rég nem látott szintre emelkedett. Az USA részvényindexek több, mint 10%-ot emelkedtek áprilisban, az EURUSD ismét 1,17 felett van, egyedül a 10 éves kötvény 4,30% feletti hozama jelzi a lappangó feszültséget. Azt gondoljuk, hogy a konfliktus rövid távú lezárásának árazása helyénvaló, mivel Trump elnököt a közelgő időközi választások és az alacsony népszerűségi mutatók is a megegyezés irányába kényszerítik.

Az európai részvényindexek 6-8%-kal erősödtek és a gyors kamatemelési várakozások is lanyhultak, azonban a 10 éves Bund 3,00%-on stagnált és nem tudott csökkenni. Főként a közép-kelet-európai részvény, kötvény és devizapiacok voltak a haszonélvezői az amerikai dollár gyengülésének, a CETOP index csaknem 10%-kal került feljebb.

A magyar eszközökre a legerőteljesebb hatással a Tisza-párt választási győzelme és annak 2/3-os nagysága volt. Az euró magyarországi bevezetése középtávú realitássá vált, ezért az EURHUF árfolyama egészen 360,00-ig erősödött. Az forint államkötvényhozamok 100-110bp-vel kerültek lejjebb és a BUX-is több, mint 10%-kal erősödött. A következő években további fokozatos konvergenciára számítunk minden magyar eszközosztály árazásában, így az esetleges korrekciókat vételi lehetőségként kell használni.

A modellportfólió arányait nem változtattuk jelentősen, bízunk a közel-keleti konfliktus rövid távú befejezésében, ami portfólióallokációnk helyességét indokolná. Az esetleges korrekciókat hazai kötvényvásárlásra és részvényvásárlásra használjuk majd fel. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ