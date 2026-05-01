  • Megjelenítés
Befektetés

Equilor Alapkezelő: Magyar konvergencia

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható.

"Egy hónapja még az volt a kérdés, hogy meddig tart az USA-iráni konfliktus és jóllehet a konfliktus még nem zárult le, a tárgyaló felek csak a tűzszünetben állapodtak meg és az olaj ára is magasan ragadt, ennek ellenére a globális kockázatvállalás rég nem látott szintre emelkedett. Az USA részvényindexek több, mint 10%-ot emelkedtek áprilisban, az EURUSD ismét 1,17 felett van, egyedül a 10 éves kötvény 4,30% feletti hozama jelzi a lappangó feszültséget. Azt gondoljuk, hogy a konfliktus rövid távú lezárásának árazása helyénvaló, mivel Trump elnököt a közelgő időközi választások és az alacsony népszerűségi mutatók is a megegyezés irányába kényszerítik.

Az európai részvényindexek 6-8%-kal erősödtek és a gyors kamatemelési várakozások is lanyhultak, azonban a 10 éves Bund 3,00%-on stagnált és nem tudott csökkenni. Főként a közép-kelet-európai részvény, kötvény és devizapiacok voltak a haszonélvezői az amerikai dollár gyengülésének, a CETOP index csaknem 10%-kal került feljebb.

A magyar eszközökre a legerőteljesebb hatással a Tisza-párt választási győzelme és annak 2/3-os nagysága volt. Az euró magyarországi bevezetése középtávú realitássá vált, ezért az EURHUF árfolyama egészen 360,00-ig erősödött. Az forint államkötvényhozamok 100-110bp-vel kerültek lejjebb és a BUX-is több, mint 10%-kal erősödött. A következő években további fokozatos konvergenciára számítunk minden magyar eszközosztály árazásában, így az esetleges korrekciókat vételi lehetőségként kell használni.

A modellportfólió arányait nem változtattuk jelentősen, bízunk a közel-keleti konfliktus rövid távú befejezésében, ami portfólióallokációnk helyességét indokolná. Az esetleges korrekciókat hazai kötvényvásárlásra és részvényvásárlásra használjuk majd fel. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

Még több Befektetés

MBH: a defenzívebb szektorokat részesítenénk előnyben

Folytatja a menetelést a Wall Street

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility