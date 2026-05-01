Erste: Visszatértek a stagflációs kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írása olvasható.

"A piaci mozgásokat döntő részben továbbra is a közel-keleti fejlemények, a Hormuzi-szoros átjárhatósága határozza meg. Bár elvileg tűzszünet van, a globális olajkínálat folytatólagosan nyomás alatt áll, és ez az idő múlásával egyre problémásabbnak tűnik, ráadásul fennáll az újabb eszkaláció kockázata is. Az energiaár-sokk elsősorban stagflációs irányba hat, emelkedő inflációval és csökkenő reáljövedelmekkel. A nagy jegybankok kommunikációja egyre inkább az inflációs kockázatokra fókuszál, ami felfelé tolta a kamatvárakozásokat.

A legvalószínűbb forgatókönyvnek az látszik, hogy a fejlett piacokon a gazdasági növekedés továbbra is a potenciál közelében alakul, miközben az infláció tartósan a jegybanki cél felett marad. A 2026-os inflációs előrejelzések 3 százalék feletti értékeket mutatnak a fejlett gazdaságokban, főként az energiaárak és a költségoldali sokkok miatt. A globális növekedést fékezi a gyenge feldolgozóipar, a lassuló amerikai munkaerőpiac és az IT-n kívüli beruházások alacsony szintje. Mindemellett az amerikai gazdaság továbbra is relatíve erős, az AI-vezérelt termelékenységnövekedés (vagy legalábbis az erre vonatkozó várakozások) támogatja a gazdasági aktivitást. A monetáris politika összességében még támogató, de a jegybankok mozgástere szűkülni látszik: az amerikai Fed további kamatcsökkentése bizonytalan, az Európai Központi Banktól (ECB) pedig júniusra kamatemelést vár az elemzők többsége.

A piaci kilátásokkal kapcsolatban összességében inkább óvatosak lennénk. Az alapforgatókönyv az „inflációs növekedés”, ahol a gazdaság elkerüli a recessziót, de az infláció ragadós marad. Ugyanakkor egy negatív forgatókönyvben az iráni tárgyalások kudarca, újabb energiaár-sokk vagy bizalomvesztés recesszióhoz vezethet. Monetáris oldalról a Fed és az ECB kiváró stratégiája jellemző, a kamatemelési kockázatok az elmúlt hetekben rövid távon mérséklődtek. A piacokon emiatt megkönnyebbülés látszik, amit támogat az amerikai vállalati eredményvárakozások masszív növekedése (tech- és energiaszektor). A félvezetőgyártók részvényeinek elszállása ugyanakkor már-már extrémnek tűnik.

A portfóliónk továbbra is alapvetően defenzív. Részvényoldalon a value- és magas osztalékfizetésű szegmensek élveznek prioritást, viszont mérséklődött az amerikai alulsúlyunk az IT-szektorral szembeni kitettség növelésével. A nemzetközi kötvényportfólióban az átlagos hátralévő futamidő semleges vagy enyhén rövidebb az irányadó indexekhez képest, az euró vállalati kötvényeket felülsúlyozzuk. Az árupiacokon összességében semleges álláspontot képviselünk, az arany hosszútávú inflációs fedezetként, illetve a de-dollarizáció várható feléledésével továbbra is vonzó.

A hazai kötvények és részvények szempontjából jelentős potenciál nyílt meg az áprilisi választások eredményeként, de ennek egy része gyorsan be is árazódott. Az Európai Uniós források megindulása, illetve az euróbevezetés napirendre tűzése rendkívül optimistává tette a piaci szereplőket. Főként az államkötvénypiacon volt látványos a rezsimváltás, a 10 éves hozamfelár a lengyel piachoz képest 140 bázispontot szűkült egy hónap leforgása alatt, és már alig haladja meg a 30 bázispontot – miközben a lengyel gazdaság fundamentálisan lényegesen stabilabbnak látszik és a hitelminősítése is több fokozattal magasabb. Ugyanakkor amennyiben az EU-források és az euró-konvergencia terén érdemi előrehaladás lesz, bőven marad tér a hozamok további csökkenése és a részvényárak emelkedése előtt. Ehhez viszont arra is szükség lesz, hogy a közel-keleti feszültség és az energiapiaci sokk enyhüljön, és a kötvényhozamok az irányadó globális piacokon is lefelé induljanak."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 86%

EUR kitettség: 2%

USD kitettség: 7%

Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

