Erste: Visszatértek a stagflációs kockázatok
"A piaci mozgásokat döntő részben továbbra is a közel-keleti fejlemények, a Hormuzi-szoros átjárhatósága határozza meg. Bár elvileg tűzszünet van, a globális olajkínálat folytatólagosan nyomás alatt áll, és ez az idő múlásával egyre problémásabbnak tűnik, ráadásul fennáll az újabb eszkaláció kockázata is. Az energiaár-sokk elsősorban stagflációs irányba hat, emelkedő inflációval és csökkenő reáljövedelmekkel. A nagy jegybankok kommunikációja egyre inkább az inflációs kockázatokra fókuszál, ami felfelé tolta a kamatvárakozásokat.
A legvalószínűbb forgatókönyvnek az látszik, hogy a fejlett piacokon a gazdasági növekedés továbbra is a potenciál közelében alakul, miközben az infláció tartósan a jegybanki cél felett marad. A 2026-os inflációs előrejelzések 3 százalék feletti értékeket mutatnak a fejlett gazdaságokban, főként az energiaárak és a költségoldali sokkok miatt. A globális növekedést fékezi a gyenge feldolgozóipar, a lassuló amerikai munkaerőpiac és az IT-n kívüli beruházások alacsony szintje. Mindemellett az amerikai gazdaság továbbra is relatíve erős, az AI-vezérelt termelékenységnövekedés (vagy legalábbis az erre vonatkozó várakozások) támogatja a gazdasági aktivitást. A monetáris politika összességében még támogató, de a jegybankok mozgástere szűkülni látszik: az amerikai Fed további kamatcsökkentése bizonytalan, az Európai Központi Banktól (ECB) pedig júniusra kamatemelést vár az elemzők többsége.
A piaci kilátásokkal kapcsolatban összességében inkább óvatosak lennénk. Az alapforgatókönyv az „inflációs növekedés”, ahol a gazdaság elkerüli a recessziót, de az infláció ragadós marad. Ugyanakkor egy negatív forgatókönyvben az iráni tárgyalások kudarca, újabb energiaár-sokk vagy bizalomvesztés recesszióhoz vezethet. Monetáris oldalról a Fed és az ECB kiváró stratégiája jellemző, a kamatemelési kockázatok az elmúlt hetekben rövid távon mérséklődtek. A piacokon emiatt megkönnyebbülés látszik, amit támogat az amerikai vállalati eredményvárakozások masszív növekedése (tech- és energiaszektor). A félvezetőgyártók részvényeinek elszállása ugyanakkor már-már extrémnek tűnik.
A portfóliónk továbbra is alapvetően defenzív. Részvényoldalon a value- és magas osztalékfizetésű szegmensek élveznek prioritást, viszont mérséklődött az amerikai alulsúlyunk az IT-szektorral szembeni kitettség növelésével. A nemzetközi kötvényportfólióban az átlagos hátralévő futamidő semleges vagy enyhén rövidebb az irányadó indexekhez képest, az euró vállalati kötvényeket felülsúlyozzuk. Az árupiacokon összességében semleges álláspontot képviselünk, az arany hosszútávú inflációs fedezetként, illetve a de-dollarizáció várható feléledésével továbbra is vonzó.
A hazai kötvények és részvények szempontjából jelentős potenciál nyílt meg az áprilisi választások eredményeként, de ennek egy része gyorsan be is árazódott. Az Európai Uniós források megindulása, illetve az euróbevezetés napirendre tűzése rendkívül optimistává tette a piaci szereplőket. Főként az államkötvénypiacon volt látványos a rezsimváltás, a 10 éves hozamfelár a lengyel piachoz képest 140 bázispontot szűkült egy hónap leforgása alatt, és már alig haladja meg a 30 bázispontot – miközben a lengyel gazdaság fundamentálisan lényegesen stabilabbnak látszik és a hitelminősítése is több fokozattal magasabb. Ugyanakkor amennyiben az EU-források és az euró-konvergencia terén érdemi előrehaladás lesz, bőven marad tér a hozamok további csökkenése és a részvényárak emelkedése előtt. Ehhez viszont arra is szükség lesz, hogy a közel-keleti feszültség és az energiapiaci sokk enyhüljön, és a kötvényhozamok az irányadó globális piacokon is lefelé induljanak."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 86%
- EUR kitettség: 2%
- USD kitettség: 7%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Elmondta a leendő miniszter: akár európai segítséget is kérhet a MÁV a nyári szezonban
Megszólalt Vitézy Dávid.
Folytatja a menetelést a Wall Street
A május is jól indul.
Bejelentette Zelenszkij: hadseregreformot indít Ukrajna
Béremelést kapnak a katonák.
Új békejavaslatot küldött Amerikának az iráni vezetés
A tartalmáról egyelőre keveset tudni.
Megint Tuapszét támadták az ukránok
Találat érte az olajfinomítót.
Fontos bejelentést tett Kapitány István: így oldanák meg Magyarország egyik égető problémáját
Megszólalt a miniszterjelölt.
Mától aktív Ursula von der Leyen történelmi paktuma, amit még az új Magyar-kormány sem támogatott
A megállapodást a leköszönő kormány is elítélte.
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.