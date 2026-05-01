Folytatja a menetelést a Wall Street

A Wall Street főbb indexei emelkedéssel nyitottak pénteken. Ezzel folytatták az évek óta legnagyobb havi ralit, miután az erős vállalati eredményekbe vetett bizalom háttérbe szorította az olajpiaci kockázatokat.

A Dow Jones ipari átlag 180,4 ponttal, azaz 0,36 százalékkal emelkedett a nyitáskor, és 49 832,57 ponton állt. Az S&P 500 index 25,5 pontot, vagyis 0,35 százalékot erősödött, így 7234,54 pontra kapaszkodott fel. A Nasdaq Composite index szintén felfelé mozdult. A mutató 85,5 pontos, 0,34 százalékos pluszban, 24 977,79 ponton indította a kereskedést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

