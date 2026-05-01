Gránit: az európai olajhiány egyre közelebb lehet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható.

"A már több mint két hónapja zajló iráni konfliktusban egyelőre nincs lezárás, azonban a háttérben vélhetően zajlanak tárgyalások a felek között; a tűzszünet tart, de a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt van. Az olajárak a hónap végére újra a március végi szintekre emelkedtek, az európai fizikai hiány egyre közelebb lehet. Ennek ellenére az amerikai részvénypiac – a vállalati profitok egészséges növekedésére számítva – mindenkori csúcsra (all-time high) tudott emelkedni. Az amerikai félvezető szektor áprilisban jelentősen felülteljesítette a piacot. Az európai piacok alulteljesítettek a hónapban a kontinens nagyobb energiafüggősége miatt. A hazai részvénypiac közel 10%-ot emelkedett a hónap során.

A kötvénypiacokon az energiaárak további emelkedése miatt a fejlett piaci kötvényhozamok nőttek, és a dollár is – a hónap közepi risk-on hangulat után – valamelyest visszaerősödött az euróval szemben. A globális inflációs félelmek továbbra is fenntartják a bizonytalanságot, a pénzpiacon a kamatvárakozások jelentősen megváltoztak a háború előtti árazásokhoz képest.

Az áprilisi országgyűlési választásokon a TISZA Párt kétharmados győzelmének hatására a magyar kötvényhozamok tovább csökkentek, a hozamgörbe hosszú vége is 6% környékére süllyedt. A magyar kötvénypiac a hónap második felében is a core piaci hozamokkal szemben mozgott, így az egyik legerősebb volt a hónap során. Romániában egy újabb kormányválság miatt a hozamok emelkedtek, az eurós és dolláros felárak 30 ponttal nőttek; egy elhúzódó válság esetén nagy a valószínűsége, hogy bóvli kategóriába minősítik le az országot.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 9%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ