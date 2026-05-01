  • Megjelenítés
Hatalmas áttörés a rákgyógyításban: engedélyezték a Pfizer új készítményét
Befektetés

Portfolio
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) pénteken jóváhagyta a Pfizer és az Arvinas közösen fejlesztett, emlőrák elleni gyógyszerét. A készítményt egy specifikus genetikai mutációt hordozó, előrehaladott stádiumú betegek kezelésére engedélyezték – számolt be a Reuters.

A Veppanu márkanéven forgalmazott készítményt ösztrogénreceptor-pozitív, HER2-negatív emlőrákban szenvedő felnőtt betegek számára hagyták jóvá.

Azok a páciensek kaphatják, akiknél a daganat áttétet képzett, vagy műtéttel már nem távolítható el.

A kezelés további feltétele, hogy a daganat ESR1-mutációt hordozzon, és a betegség legalább egy korábbi hormonterápia alkalmazása ellenére is tovább súlyosbodjon.

Az ösztrogénreceptor-pozitív, HER2-negatív emlőrák az emlődaganatok egyik leggyakoribb biológiai típusa, amelynél a tumorsejtek felszínén vagy sejtmagjában olyan receptorok vannak, amelyekhez az ösztrogén kapcsolódni tud, és ezzel serkentheti a daganat növekedését. Ezért ezeknél a betegeknél a kezelés egyik alapja a hormonterápia.

Még több Befektetés

Az ESR1-mutáció azt jelenti, hogy elváltozás van abban a génben, amely az ösztrogénreceptor egyik fő formáját kódolja. Ez különösen előrehaladott, korábban hormonterápiával kezelt emlőrákoknál válik fontossá, mert az ilyen mutációk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a daganat részben függetlenedjen a szokásos hormonális szabályozástól, és ellenállóbbá váljon egyes endokrin kezelésekkel szemben.

A bejelentés nyomán az Arvinas részvényei 3,7 százalékkal erősödtek a délutáni kereskedésben, míg a Pfizer árfolyama mintegy 1 százalékot esett.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility