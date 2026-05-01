Hatalmas áttörés a rákgyógyításban: engedélyezték a Pfizer új készítményét

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) pénteken jóváhagyta a Pfizer és az Arvinas közösen fejlesztett, emlőrák elleni gyógyszerét. A készítményt egy specifikus genetikai mutációt hordozó, előrehaladott stádiumú betegek kezelésére engedélyezték – számolt be a Reuters.

A Veppanu márkanéven forgalmazott készítményt ösztrogénreceptor-pozitív, HER2-negatív emlőrákban szenvedő felnőtt betegek számára hagyták jóvá.

Azok a páciensek kaphatják, akiknél a daganat áttétet képzett, vagy műtéttel már nem távolítható el.

A kezelés további feltétele, hogy a daganat ESR1-mutációt hordozzon, és a betegség legalább egy korábbi hormonterápia alkalmazása ellenére is tovább súlyosbodjon.

Az ösztrogénreceptor-pozitív, HER2-negatív emlőrák az emlődaganatok egyik leggyakoribb biológiai típusa, amelynél a tumorsejtek felszínén vagy sejtmagjában olyan receptorok vannak, amelyekhez az ösztrogén kapcsolódni tud, és ezzel serkentheti a daganat növekedését. Ezért ezeknél a betegeknél a kezelés egyik alapja a hormonterápia.

Az ESR1-mutáció azt jelenti, hogy elváltozás van abban a génben, amely az ösztrogénreceptor egyik fő formáját kódolja. Ez különösen előrehaladott, korábban hormonterápiával kezelt emlőrákoknál válik fontossá, mert az ilyen mutációk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a daganat részben függetlenedjen a szokásos hormonális szabályozástól, és ellenállóbbá váljon egyes endokrin kezelésekkel szemben.

A bejelentés nyomán az Arvinas részvényei 3,7 százalékkal erősödtek a délutáni kereskedésben, míg a Pfizer árfolyama mintegy 1 százalékot esett.

Forrás: Reuters

