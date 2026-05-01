Hold: a rendszerváltás után már bátrabban tart az ember forintos eszközöket
"A változás:
Covid érzése van az embernek, a való világban már jelentkeznek a törések, a tőzsdék viszont nem vesznek tudomást arról, hogy olaj, gáz stb. hiány érkezik a világba. A Covid esetén egyszer csak leesett a tantusz és esett 40%-ot a DAX. Most azért jobb a helyzet, csak az időzítés lehet hasonló. Ennek megfelelően még óvatosabb részvénysúllyal és több cash-sel várjuk, hogy Trump előhúzza az art of the dealt. Ami még változott, hogy a rendszerváltás után most már bátrabban tart az ember forintos eszközöket. Utolsókból elsők.
Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 45%
- EUR kitettség: 20%
- USD kitettség: 20%
- Egyéb devizás kitettség: 15%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
