Hold: a rendszerváltás után már bátrabban tart az ember forintos eszközöket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

"A változás:

Covid érzése van az embernek, a való világban már jelentkeznek a törések, a tőzsdék viszont nem vesznek tudomást arról, hogy olaj, gáz stb. hiány érkezik a világba. A Covid esetén egyszer csak leesett a tantusz és esett 40%-ot a DAX. Most azért jobb a helyzet, csak az időzítés lehet hasonló. Ennek megfelelően még óvatosabb részvénysúllyal és több cash-sel várjuk, hogy Trump előhúzza az art of the dealt. Ami még változott, hogy a rendszerváltás után most már bátrabban tart az ember forintos eszközöket. Utolsókból elsők.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 45%
  • EUR kitettség: 20%
  • USD kitettség: 20%
  • Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

