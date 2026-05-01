Kész, ennyi volt, beszüntetheti működését az ismert fapados légitársaság
Kútba esni látszik a hatalmas kormányzati mentőcsomag, amely életben tarthatta volna a Spirit Airlines amerikai diszkont légitársaságot. A Trump-adminisztráció készpénzt adott volna a cégnek akár 90 százalékos tulajdonrészért cserébe, ám a kormányzaton belüli viták és a kötvénytulajdonosok ellenállása miatt a megállapodás elakadt, így a működése leállítására kényszerül a fapados – tudta meg a Wall Street Journal.

A lap értesülése szerint a Spirit Airlines a működés leállítására készül, miután meghiúsulni látszik az a mentőcsomag, amely 500 millió dolláros kormányzati forrással tartotta volna életben az amerikai diszkont légitársaságot.

A tervezett megállapodás alapján a Trump-adminisztráció készpénzt adott volna a cégnek, cserébe olyan opciós jogokért, amelyekkel akár 90 százalékos tulajdonrészt is szerezhetett volna.

A megállapodás azonban a lap szerint elakadt: a kormányzaton belül is vita volt arról, érdemes-e ilyen formában megmenteni a vállalatot, miközben egyes kötvénytulajdonosok attól tartottak, hogy az ügylet rontaná a pozíciójukat. Donald Trump pénteken azt mondta, szívesen segítene a Spirit munkahelyeinek megmentésében, de csak akkor, ha az állam számára is kedvező lenne az alku. A légitársaság közben gyorsan fogyó készpénzállománnyal és a megugró üzemanyagárak miatt erősödő költségnyomással küzd.

A Spirit az elmúlt másfél év nagy részét csődeljárásban töltötte, miközben a korábban sikeres ultradiszkont modellje egyre nagyobb nyomás alá került.

Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék

Ketyeg az időbomba az olajpiacon: hamarosan kimerülnek a tartalékok, és elszabadulhat a pokol

Lépett a Meta: azonnal eltüntették azoknak a hirdetését, akik hatalmas pert zúdíthattak volna a nyakukba

A cég korábban a JetBlue 3,8 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát fogadta el, de az amerikai igazságügyi minisztérium versenyjogi aggályai miatt egy szövetségi bíró 2024-ben megakadályozta az ügyletet. Azóta a Spirit gépeladásokkal, járatcsökkentéssel és magasabb viteldíjakkal próbált talpon maradni, de a háború miatt megduplázódó kerozinárak felborították az adósságrendezési tervét.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

