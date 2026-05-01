Ketyeg az időbomba az olajpiacon: hamarosan kimerülnek a tartalékok, és elszabadulhat a pokol

Az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods szerint a piac még nem árazta be teljesen az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult olaj- és gázellátási sokkot. A vállalatvezető az Exxon első negyedéves eredményközlésén azt mondta: az ellátási zavar hatását eddig tompította, hogy a háború első hónapjában sok megrakott olajtanker már úton volt, emellett stratégiai olajtartalékokat is felszabadítottak, a kereskedelmi készleteket pedig apasztották.

Woods szerint ezek közül valamelyik forrás előbb-utóbb kimerül, és ha a Hormuzi-szoros zárva marad, további áremelkedés jöhet.

Az olajárak a háború alatt erősen ingadoztak: az eszkalációs félelmek emelték, a békeremények viszont visszahúzták a jegyzéseket. Pénteken az amerikai WTI több mint 3 százalékkal, hordónként 101,38 dollárra esett, a Brent pedig mintegy 2 százalékkal, 108 dollárra csökkent.

Woods szerint ezek az árszintek inkább az elmúlt évtized történelmi átlagaival vannak összhangban, nem pedig azzal a léptékű közel-keleti ellátási zavarral, amely jelenleg a piacot érinti.

Az Exxon arra figyelmeztetett, hogy ha a Hormuzi-szoros a második negyedév végéig zárva marad, közel-keleti kitermelése napi 750 ezer hordóval maradhat el a 2025-ös szinttől, globális finomítói áteresztése pedig 3 százalékkal csökkenhet a 2025 negyedik negyedévéhez képest.

Woods a CNBC-nek azt mondta, a vállalat teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti a szoros lezárása.

Az Exxon részvényei péntek délben 1 százalék körüli mínuszban álltak, miközben az olajárak a háború kezdete óta csütörtöki záróárig számolva mintegy 57 százalékkal emelkedtek.

Az iráni támadások a katari LNG-exportközpont két olyan termelési vonalát is megrongálták, amelyekben az Exxonnak tulajdonrésze van. Ezek 2025-ben a cég upstream termelésének körülbelül 3 százalékát adták.

