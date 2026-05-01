K&H: enyhe részvénytúlsúlyt tartunk fenn
"Az elmúlt hónapban a globális pénzpiacokon a geopolitikai fejlemények és az energiapiachoz kapcsolódó kockázatok maradtak a figyelem középpontjában. Az Iránnal kapcsolatos konfliktus és az azt követő tűzszünet ugyan mérsékelte a legrosszabb forgatókönyvektől való félelmeket, de az energiaellátás körüli bizonytalanság tartósan magasabb inflációs és volatilitási környezetet teremtett. A részvénypiacok reakciója összességében visszafogott maradt: a befektetők egy rövid, korlátozott gazdasági hatású konfliktussal számolnak, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások továbbra is támogatják a vállalati eredménykilátásokat.
Makrogazdasági oldalról a növekedési kép némileg romlott, de a recesszió továbbra sem alapforgatókönyv. Az Egyesült Államokban a gyengülő munkaerőpiaci dinamika és a csökkenő háztartási megtakarítások nyomást gyakorolnak a fogyasztásra, miközben az infláció az energiaárak miatt ismét élénkült. Európában és az USA-ban egyaránt lefelé módosultak a növekedési várakozások, ugyanakkor a kötvénypiaci hozamok továbbra is viszonylag magas szinten maradtak. Ebben szerepet játszik a német fiskális fordulat, valamint az inflációs félelmek újbóli erősödése. A jegybankok óvatos állásponton vannak: az EKB és a Fed egyaránt kivár, az idei kamatcsökkentések esélye jelentősen mérséklődött.
Portfóliókezelési szempontból az elmúlt időszakban a kiegyensúlyozott kockázatvállalás fenntartása volt a fő irány. Továbbra is enyhe részvény felülsúlyt tartunk fenn, különösen a pénzügyi szektorban és a technológiában, ahol a magasabb kamatkörnyezet, illetve az AI-beruházások támogató tényezőt jelentenek. Az energiaszektorban profitrealizálás történt a jelentős árfolyamemelkedést követően. Regionálisan semleges az észak-amerikai kitettségünk, miközben növeltük pozícióinkat Kínában és az ázsiai feltörekvő piacokon a kedvezőbb értékeltségek és javuló szakpolitikai környezet miatt.
A kötvényportfólióban a hozamok továbbra is vonzóak a historikus szintekhez képest. Előtérbe helyeztük a jó minőségű vállalati kötvényeket, kiegészítve mérsékelt magas hozamú és inflációkövető kitettségekkel. Bár a private credit piac körüli feszültségek rontották a befektetői hangulatot, a nagybankok közvetlen érintettsége korlátozott, és portfólióinkban nincs közvetlen kockázat ezen a területen. A hazai kötvénypiacon a hónap eleji hozamemelkedést kihasználva növeltük kitettségünket, majd a hónap végén, a jelentősen alacsonyabb hozamkörnyezetben profitot realizáltunk és semleges súlyra hoztuk vissza a hazai kötvénykitettségünket, amely azonban így is jelentős részét adja a vegyes alapok mögötti kötvényportfóliónak."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 59%
- EUR kitettség: 4%
- USD kitettség: 24%
- Egyéb devizás kitettség: 13%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
