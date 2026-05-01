Lépett a Meta: azonnal eltüntették azoknak a hirdetését, akik hatalmas pert zúdíthattak volna a nyakukba

Két amerikai szenátor közös levélben bírálta Mark Zuckerberget, a Meta vezérigazgatóját: a politikusok azt nehezményezik, hogy a cég eltávolította platformjairól azokat a jogi hirdetéseket, amelyekben ügyvédek a közösségi média káros hatásai miatt indított perekhez kerestek felpereseket – írja a Reuters.

A republikánus Marsha Blackburn és a demokrata Amy Klobuchar pénteken hozta nyilvánosságra levelét, amelyben elfogadhatatlannak nevezték a Meta döntését. Az érintett hirdetésekben ügyvédi irodák toboroztak felpereseket a közösségimédia-függőség miatt indított, már folyamatban lévő perekhez.

A Meta ráadásul nem is tagadja, az Axios hírportál értesülését követően megerősítette, hogy valóban eltávolította ezeket a tartalmakat.

A szenátorok szerint a lépés „nem más, mint kísérlet egy káros üzleti modell mindenáron való megőrzésére”. A Meta mellett a Google, a Snapchat és a TikTok ellen is több ezer kereset van folyamatban.

Ezekben a felperesek azzal vádolják a technológiai vállalatokat, hogy platformjaik kialakításával hozzájárulnak a fiatalok körében tapasztalható mentálhigiénés válsághoz.

Mindkét politikus éppen kormányzóválasztási kampányt folytat a saját államában, Blackburn Tennessee-ben, Klobuchar pedig Minnesotában indul. A kampány során mindketten rendszeresen hivatkoznak a közösségi média szabályozása terén végzett munkájukra. A Meta egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

