MBH: a defenzívebb szektorokat részesítenénk előnyben
"Áprilisban összességében kedvező hangulat jellemezte a nemzetközi részvénypiacokat, bár a hónap során a befektetői hangulatot erősen befolyásolták a geopolitikai események. Az amerikai piacok kifejezetten jól teljesítettek: az S&P 500 többször is új történelmi csúcsra emelkedett, miközben a technológiai papírok vezetésével a Nasdaq index is rekordot döntött. A Dow Jones teljesítménye visszafogottabb volt, de így is stabil maradt, elsősorban az ipari és hagyományosabb szektorok vegyes eredményei miatt. Az amerikai emelkedést elsősorban a vártnál jobb vállalati gyorsjelentések, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények erősödése, valamint az a várakozás támogatta, hogy a kamatkörnyezet a következő időszakban kedvezőbbé válhat.
Európában ezzel szemben jóval óvatosabb kereskedés volt megfigyelhető. Az európai indexeket nyomás alatt tartotta a magasabb energiaáraktól való félelem, valamint a lassabb gazdasági növekedési kilátás. Az európai piacok érzékenyebben reagáltak a Közel-Keletről érkező hírekre, mivel az energiaimport-függőség miatt a térség számára az olaj- és gázárak alakulása kiemelt jelentőségű. Az iráni konfliktus április egyik legfontosabb piaci kockázata volt. A Hormuzi-szoros körüli feszültségek és a tárgyalások megszakadásáról, majd újraindításáról szóló hírek jelentős volatilitást okoztak az olajpiacon. Amikor enyhülésre utaló hírek érkeztek, a részvénypiacok emelkedtek, míg az eszkaláció veszélye inkább korrekciót váltott ki. Jól látható volt, hogy a befektetők rövid távon is érzékenyen reagáltak a geopolitikai kockázatokra.
Április hónap főleg a megnyugvásról szólt a nemzetközi kötvénypiacokon, a legtöbb hozamgörbe a márciusi csúcsok alatt konszolidálódott. Amerikában a FED kettős mandátumára (nem csak inflációs, hanem a teljes foglalkoztatottság is célja a jegybanknak) való tekintettel a kamatok emelésére szóló spekuláció gyorsan elmúlónak bizonyult, néhány nap pánik után a jelenlegi alapkamat (3,65) szintek környékén stabilizálódott a SOFR görbe. Európában március végén / április elején 2026 végéig 3, 2027 végéig majdnem 4 emelést árazott a piac, az iráni konfliktusbéli tűzszünetről érkező hírek után ez végül 2,5 emelés környékére esett vissza. A régióban a cseheknél 3,5, míg a lengyeleknél 2 emelésnél álltak meg a kamatpiacok. A hónap során a legnagyobb felülteljesítő a magyar kötvénypiac volt, ahol az ország kamatfelára a régiós társakhoz képest mintegy 130 bázispontot csökkent, a nemzetközi befektetők a zárolt uniós források felszabadulását várják. Utóbbi miatt a magyar deviza 3 éves csúcsra erősödött, aminek köszönhetően idénre a kamatemelések teljesen kiárazódtak a magyar hozamgörbéből, a 2027-es évtől kezdődően az alapkamat mérséklődése a jellemző várakozás. Összességében a tőzsde mellett a kötvénypiac is igyekszik átnézni a háborún, a hosszabb papírokban már kifejezetten enyhe reakciók érkeznek a különböző hírekre, míg a rövid oldalon Hormuzi-szoros zárva maradása miatti inflációs hatások mértékét emészti a piac.
Az eszközallokációban megtartanánk a közepes részvénykitettséget, de továbbra is a defenzívebb szektorokat részesítenénk előnyben, tartva egy turbulensebb időszaktól az iráni konfliktus miatt. A devizaallokáción nem változtattunk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 100%
- EUR kitettség: 0%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
