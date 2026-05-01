OTP: a forint gyengülésére számítunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

"A piaci hangulat sokat javult az iráni háború intenzitásának csökkenésével párhuzamosan, azonban a blokád alá vett szoros miatt az olajpiac kínálati oldala továbbra sem tudott rendeződni. A geopolitikai kockázatokon átnéztek a befektetők, és ismét a mesterséges intelligencia előretöréséből profitáló szegmenseket vették. Ennek köszönhetően a félvezető szektor látványos menetelésével telt az április a részvénypiacokon és folytatódott az amerikai piacok felülteljesítése, az S&P 500 és Nasdaq index pedig új csúcsra ment.

Az elmúlt hetek részvénypiaci emelkedését a nemzetközi részvények leépítésére használjuk fel, a mostani környezetben nem tartjuk vonzónak a hozam-kockázat relációt. Az elszálló energiaárak nemcsak a gazdasági recesszió esélyét növelték meg, de a jegybankok kezét is megkötik, az idénre várt kamatcsökkentések nagyrésze nem meglepő módon már ki is árazódott. Emellé az AI beruházások megtérülésével kapcsolatos aggályainkat továbbra is fenntartjuk, ebből kifolyólag is próbálnánk az elmúlt hetek nagy nyertesein profitot realizálni. Várakozásunkat érdemben módosítaná, ha a háborút sikerülne lezárni, azonban az olajpiac rendeződése ez esetben is (várhatóan) hónapokat vesz majd igénybe, és egy emelkedett árszinten stabilizálódik középtávon.

A nemzetközi kötvénypiacokon folytatódott a csapkodás, összességében inkább emelkedtek a hozamok. A hosszú lejáratú kötvényeket preferáljuk továbbra is a múlt hónapban megfogalmazott érvek mentén (röviden egy lassuló gazdasági környezetben ezek felülteljesítésre számítunk). A múlt havi növelés fényében a jelenlegi szinteken még nem változtatjuk a kitettséget, egy újabb hozamemelkedő epizódot megvárunk vele.

A hazai kötvénykitettség rendkívül jól performált az elmúlt hónapban. A választáshoz közeledve a javuló nemzetközi hangulat mellé a korábbi témák is előtérbe kerültek, amire az április 12-ei eredmények csak ráerősítettek. A jelentős gazdasági és intézményi reformokba vetett hit és egy ismét terítékre kerülő majdani euróbevezetés hatására erősek voltak a magyar eszközök. A 6% körüli hozamszinteken profitot realizálunk a meglévő állományon egy technikai trade erejéig, közel 150 bázispontos rally után reálisnak tartjuk egy kisebb korrekció esélyét. Stratégiailag/strukturálisan továbbra is kedvezőnek tartjuk a képet, így 20-30 bázisponttal feljebb visszavesszük majd a kitettséget.

Ugyanezen indokokból kifolyólag a forint is sokat erősödött áprilisban. Az erős árfolyamot devizakitettségünk visszanövelésére használjuk fel 360-at közelítő EURHUF árfolyamnál. A pozicionáltság ismét túlzó mértéket öltött szerintünk, valamint a nemzetközi hangulat romlása mellett az EURHUF árfolyam emelkedésére számítunk. Véleményünk szerint az EURHUF 360-375-ös sávban mozoghat a következő időszakban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 25%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

