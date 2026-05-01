Romlik a hangulat az amerikai tőzsdéken

Már lefelé korrigálnak az amerikai tőzsdék
Fél 8-kor még emelkedéssel állnak a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 0,6 százalékos pluszban állt, és napközben új történelmi csúcsot ért el, részben az Apple részvényeinek erősödése miatt.
A Nasdaq 1,1 százalékkal emelkedett, és szintén új rekordot döntött, miközben a Dow Jones már a nyitószintig korrigált vissza.
Eséssel zárt a londoni tőzsde
A FTSE–100 mutató 0,08 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot.
Eközben a Dow Jones 0,13 százalékos, az S&P 500 index 0,74 százalékos, a Nasdaq pedig 1,24 százalékos pluszban állt.
A nyersanyagpiacon csökkent az olaj ára: a Brent hordónkénti jegyzése 2,09 dollárral, vagyis 1,93 százalékkal 108,31 dollárra esett.
Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám
Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. Döntését azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodást – számolt be a Reuters.
Kitart a jó hangulat
A Dow Jones index 0,3%-os pluszban van a nap első felében, az S&P-500 0,6%-ot javított, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq majdnem egy százalékkal jár csütörtöki záróértéke felett.
Folytatja a menetelést a Wall Street
A Dow Jones ipari átlag 180,4 ponttal, azaz 0,36 százalékkal emelkedett a nyitáskor, és 49 832,57 ponton állt. Az S&P 500 index 25,5 pontot, vagyis 0,35 százalékot erősödött, így 7234,54 pontra kapaszkodott fel. A Nasdaq Composite index szintén felfelé mozdult. A mutató 85,5 pontos, 0,34 százalékos pluszban, 24 977,79 ponton indította a kereskedést.
Forrás: Reuters
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
