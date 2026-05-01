Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék
Az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt történelmi csúcson zárt pénteken, amit elsősorban az erős vállalati gyorsjelentések és az enyhülő olajárak támogattak.
Mindkét index sorozatban a hatodik hetét zárta emelkedéssel, miközben a befektetők az évek óta legerősebb áprilist hagyták maguk mögött.
A pénteki kereskedés végén az S&P 500 0,28 százalékos pluszban, 7229 ponton zárt, míg a Nasdaq 0,87 százalékot emelkedve 25 110 pontig jutott.
A Dow Jones ipari átlag ezzel szemben 0,31 százalékot esett.
Az aktuális eredményszezon kifejezetten erős képet mutat: az eddig jelentő 314 vállalat 83 százaléka felülmúlta az elemzői profitvárakozásokat, míg 78 százalékuk az árbevételre vonatkozó előrejelzéseket is túlszárnyalta – számolt be a Reuters.
A héten a Magnificent Seven technológiai óriásai közül öt cég is közzétette a számait, a befektetők pedig kiemelt figyelemmel követték, miként térülhetnek meg a mesterséges intelligenciába öltött hatalmas beruházások.
A mai céges sztori az Apple volt: a techcég árfolyama emelkedett, miután a vállalat kedvező értékesítési előrejelzést adott ki az iPhone 17 és a MacBook Neo iránt mutatkozó élénk kereslet nyomán.
A Roblox árfolyama viszont visszaesett, miután a vállalat csökkentette éves előjegyzési várakozásait. Eközben az Exxon Mobil és a Chevron részvényei a vártnál gyengébb negyedéves eredmények miatt gyengültek.
ISM-index: visszatér a korábbi évek legnagyobb gazdasági rémálma az Egyesült Államokba
Az amerikai feldolgozóipar teljesítménye áprilisban stagnált. Eközben a közel-keleti háború okozta ellátási zavarok négyéves csúcsra emelték az alapanyagárak mutatóját – derül ki az ISM friss beszerzésimenedzser-indexéből.
Az S&P 500 pénteken új napon belüli történelmi csúcsra emelkedett, ahonnan enyhén visszakorrigált, az index 0,5 százalékos pluszban áll egy órával a zárás előtt.
A Nasdaq 1,1 százalékkal emelkedett, és szintén új történelmi csúcsot ért el. A Dow Jones ezzel szemben 70 ponttal, vagyis 0,1 százalékkal esett.
Ketyeg az időbomba az olajpiacon: hamarosan kimerülnek a tartalékok, és elszabadulhat a pokol
Darren Woods, az Exxon Mobil vezérigazgatója szerint a piac még nem árazta be teljesen az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta olajellátási sokkot. Úgy véli, hogy a szoros tartós lezárása esetén közel-keleti kitermelésük napi 750 ezer hordóval csökkenhet, globális finomítói kapacitásuk pedig 3 százalékkal eshet vissza. Az olajárak a háború kitörése óta mintegy 57 százalékkal emelkedtek, pénteken azonban a békeremények hatására mérséklődtek a jegyzések.
Lépett a Meta: azonnal eltüntették azoknak a hirdetését, akik hatalmas pert zúdíthattak volna a nyakukba
Két amerikai szenátor közös levélben bírálta Mark Zuckerberget, a Meta vezérigazgatóját: a politikusok azt nehezményezik, hogy a cég eltávolította platformjairól azokat a jogi hirdetéseket, amelyekben ügyvédek a közösségi média káros hatásai miatt indított perekhez kerestek felpereseket – írja a Reuters.
Már lefelé korrigálnak az amerikai tőzsdék
Fél 8-kor még emelkedéssel állnak a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 0,6 százalékos pluszban állt, és napközben új történelmi csúcsot ért el, részben az Apple részvényeinek erősödése miatt.
A Nasdaq 1,1 százalékkal emelkedett, és szintén új rekordot döntött, miközben a Dow Jones már a nyitószintig korrigált vissza.
Eséssel zárt a londoni tőzsde
A FTSE–100 mutató 0,08 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot.
Eközben a Dow Jones 0,13 százalékos, az S&P 500 index 0,74 százalékos, a Nasdaq pedig 1,24 százalékos pluszban állt.
A nyersanyagpiacon csökkent az olaj ára: a Brent hordónkénti jegyzése 2,09 dollárral, vagyis 1,93 százalékkal 108,31 dollárra esett.
Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám
Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. Döntését azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodást – számolt be a Reuters.
Kitart a jó hangulat
A Dow Jones index 0,3%-os pluszban van a nap első felében, az S&P-500 0,6%-ot javított, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq majdnem egy százalékkal jár csütörtöki záróértéke felett.
Folytatja a menetelést a Wall Street
A Dow Jones ipari átlag 180,4 ponttal, azaz 0,36 százalékkal emelkedett a nyitáskor, és 49 832,57 ponton állt. Az S&P 500 index 25,5 pontot, vagyis 0,35 százalékot erősödött, így 7234,54 pontra kapaszkodott fel. A Nasdaq Composite index szintén felfelé mozdult. A mutató 85,5 pontos, 0,34 százalékos pluszban, 24 977,79 ponton indította a kereskedést.
