Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék

Az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt történelmi csúcson zárt pénteken, amit elsősorban az erős vállalati gyorsjelentések és az enyhülő olajárak támogattak.

Mindkét index sorozatban a hatodik hetét zárta emelkedéssel, miközben a befektetők az évek óta legerősebb áprilist hagyták maguk mögött.

A pénteki kereskedés végén az S&P 500 0,28 százalékos pluszban, 7229 ponton zárt, míg a Nasdaq 0,87 százalékot emelkedve 25 110 pontig jutott.

A Dow Jones ipari átlag ezzel szemben 0,31 százalékot esett.

Az aktuális eredményszezon kifejezetten erős képet mutat: az eddig jelentő 314 vállalat 83 százaléka felülmúlta az elemzői profitvárakozásokat, míg 78 százalékuk az árbevételre vonatkozó előrejelzéseket is túlszárnyalta – számolt be a Reuters.

A héten a Magnificent Seven technológiai óriásai közül öt cég is közzétette a számait, a befektetők pedig kiemelt figyelemmel követték, miként térülhetnek meg a mesterséges intelligenciába öltött hatalmas beruházások.

A mai céges sztori az Apple volt: a techcég árfolyama emelkedett, miután a vállalat kedvező értékesítési előrejelzést adott ki az iPhone 17 és a MacBook Neo iránt mutatkozó élénk kereslet nyomán.

A Roblox árfolyama viszont visszaesett, miután a vállalat csökkentette éves előjegyzési várakozásait. Eközben az Exxon Mobil és a Chevron részvényei a vártnál gyengébb negyedéves eredmények miatt gyengültek.